Dragon Ball Super: animador reveló la conexión entre Broly y Kale

El anime de Dragon Ball Super sigue trayendo sorpresas y es que la obra creada por Akira Toriyama hace más de 30 años contenía un detalle que nadie había logrado descifrar hasta el momento.

Como sabemos, el torneo de poder fue la última saga que vimos del anime, sin embargo trajo consigo la introducción de nuevos personajes al mundo de Dragon Ball, entre ellos: Kale. Esta poderosa saiyajin del 'Sexto Universo' recordaba mucho a Broly, quien fue el villano predilecto de la gran mayoría de las películas de Dragon Ball Z.

Esta similitud finalmente fue aclarada por Yoshihiko Umakoshi, uno de los animadores de la saga, quién confesó que la película de ‘Dragon Ball Super: Broly’ ya se encontraba en sus primeras etapas de producción mucho antes que Toei Animation piense incluir a Kale en el anime.Es por ese parecido que varios de los fanáticos de Goku y Vegeta comparan constantemente ambos personajes por sus transformaciones y personalidades similares.

La revelación de Umakoshi trajo consigo una ola de comentarios en Twitter, dónde cientos de seguidores del anime y manga se mostraron sorprendidos por la planificación que la empresa nipona tendría para sus películas.

Fun tidbit from a recent interview with Yapiko's staff and Yoshihiko Umakoshi:



Dragon Ball Super Broly was already in the planning phases before they had the idea of bringing Kale into the Super TV series.