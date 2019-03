The Walking Dead: Tara murió y actriz que la interpreta se despide con irónica foto

Alpha, líder de los Susurradores, no perdonó que los sobrevivientes se hayan llevado a su hija Lydia y mucho menos que expongan a su comunidad; por lo que los fans de la serie debieron ver toda su venganza en The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before'.

A solo dos capítulos del final de la temporada 9, seguidores fueron testigos de como 10 personajes de la historia acabaron decapitados y puestos en picos por Alpha y su grupo, para que Daryl y compañía los vean a su regreso a Hilltop. Entre las víctimas estaba Tara, uno de los personajes más entrañables y queridos por todos.

De entre todos los personajes que se han despedido de The Walking Dead en este capítulo, Tara (Alanna Masterson) es la que más pesar ha provocado. Sabiendo esto, Masterson dejó un mensaje a los televidentes y una irónica foto junto a su personaje.

A través de su cuenta de Instagram Alanna Masterson compartió una foto junto a su cabeza zombie donde además se le puede ver con los brazos abiertos y una sonrisa en el rostro. "¡Mírame ma!, sin cabeza", escribió.

En una breve entrevista, la intérprete indicó que fue sorprendida por Angela Kang, showrunner de la serie, con su salida: "Me pilló con la guardia baja, claro, pero también estaba emocionada por lo que vendría en un futuro. Ha sido extremadamente divertido dar vida a Tara", reveló

The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before': Alpha mata a 10 personajes