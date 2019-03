Avengers Endgame: Mira aquí el nuevo teaser que muestra los Trajes Cuánticos

Avengers: Endgame no deja de sorprendernos. Hace unas semanas estrenó su primer tráiler y, en esta oportunidad, ha sacado un nuevo teaser donde se revela que uno de las grandes teorías: los Trajes Cuánticos.

En horas de la mañana, la cuenta oficial de Avengers: Endgame colocó un pequeño avance en sus redes sociales. En cuestión de minutos se hizo viral y rompió el Internet, una vez más. ¡Aquí te lo dejamos, no te lo puedes perder!

En el pequeño teaser tráiler de Avengers: Endgame se puede ver a todos los héroes caídos, quienes murieron luego del chasquido de Thanos tras haber obtenido todas las Gemas del Infinito. Al principio aparece el logo de Marvel Studios, para luego desaparecer.

Tras esto aparece Black Panther, Doctor Strange, The Wasp, Bucky, Star-Lord, Gamora y Drax mientras se puede escuchar al Capitán América que deberán hacer lo que sea necesario para devolver todo a la normalidad.

Luego de ello aparece la supuesta nave donde llegará Tony Stark y Nebula a la Tierra, Black Widow y Hawkeye juntos, Thor usando el 'Stormbreaker' y, por último, vemos a todos los héroes usando el Traje Cuántico, con lo que se ratificaría que no es una escena falsa como se rumorea por ahí.

Today we have a chance to take it all back. Whatever it takes.



