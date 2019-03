Netflix abril: fechas de estreno de series, películas y documentales [VIDEO]

Con la llegada de abril, Netflix ya tiene preparado los nuevos ingresos para su plataforma. Si bien sabíamos de la llegada de 'El mundo oculto de Sabrina temporada 2', usuarios del servicio seguían a la espera de saber qué series, películas y documentales podrán ver en este mes.

Además del ingreso de la joven bruja y todo su misterio, podremos ver también la docu-serie 'Nuestro planeta', sorprendente producción sobre animales exóticos y ecosistemas en la Tierra.

Pero eso no es todo, si eres amante de los anime, no podrás perderte el estreno de 'Ultraman', donde Shinjiro conoce su conexión con el primer guardián de la Tierra y toma su legado para luchar contra los invasores.



Estrenos de Netflix abril 2019

Series

El mundo oculto de Sabrina: Parte 2 (05/04/2019)

Tijuana (05/04/2019)

El Imperio romano: Calígula: El emperador loco (05/04/2019)

You vs. Wild (10/04/2019)

The Protector: Temporada 2 (26/04/2019)

Black Summer (11/04/2019)

Arenas movedizas (05/04/2019)

¡Samantha!: Temporada 2 (19/04/2019)

Mi primer amor de verdad (18/04/2019)

Marvel – Cloak & Dagger: Temporada 1 (01/04/2019)

The Walking Dead: Temporada 8 (14/04/2019)

Legión: Temporada 2 (04/04/2019)

Blindspot: Temporada 3 (26/04/2019)

Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes: Unión en acción (12/04/2019)

Yankee (26/04/2019)

Suits: Temporada 8 (04/04/2019)

Películas



Tienda de unicornios (05/04/2019)

Someone Great: Alguien extraordinario (19/04/2019)

El silencio (12/04/2019)

Una tierra imaginada (12/04/2019)

La cita perfecta (12/04/2019)

Enemigo de todos (01/04/2019)

Snowden (01/04/2019)

Life: Vida inteligente (17/04/2019)

Bridget Jones: Al borde de la razón (17/04/2019)

El diario de Bridget Jones (17/04/2019)

Poseidón (01/04/2019)

El conjuro 2 (20/04/2019)

Piratas del Caribe: En el fin del mundo (15/04/2019)

Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (15/04/2019)



Documentales y especiales

Kevin Hart: Irresponsible (02/04/2019)

Nuestro planeta (05/04/2019)

Ricardo Quevedo: Los amargados somos más (03/04/2019)

Liss Pereira: Reteniendo líquidos (10/04/2019)

Brené Brown: La llamada de la valentía (19/04/2019)

ReMastered: La encrucijada del diablo (26/04/2019)

La hierba es más verde (20/04/2019)

Whindersson Nunes: Adulto (08/04/2019)