Once Upon a Time in Hollywood: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en primer póster de la cinta

'Once Upon a Time in Hollywood', conocida como 'Erase una vez en Hollywood' en Latinoamérica, publicó su primer póster, que muestra a Brad Pitt y Leonardo Dicaprio.

La novena película del afamado director Quentin Tarantino, es una de las más esperadas por la comunidad cinéfila quienes confían en el genio creativo del realizador.

En el cártel podemos ver a Cliff Booth (Brad Pitt) y Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) de pie y como fondo se encuentra un auto amarillo detrás del conocido Hollywood Sign, nombre como se le conoce se conoce letrero gigante situado en el Monte Lee, ubicado en Los Ángeles.

Muchos críticos creen que 'Once Upon a Time in Hollywood' será una de las mejores películas del 2019, y uno de los principales motivos es el gran casting que reunió el director para plasmar su historia.

El elenco está conformado por grandes actores como Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tim Roth, Margot Robbie, Dakota Fannin, Kurt Russel, el desaparecido Luke Perry y Bruce Derm que reemplazó a Burt Reynolds luego de su fallecimiento en setiembre de 2018.

La película aún no cuenta con un tráiler, pero sí con una sinopsis que fue presentada por Quentin Tarantino.

Sinopsis de Once Upon a Time in Hollywood

“La historia que tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippie. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina de muy famosa… Sharon Tate”.

'Erase una vez en Hollywood', se estrenará el 9 de agosto en Estados Unidos