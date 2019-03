HBO: salsa y vida en documental de Rubén Blades [VIDEO]

HBO estrenará en exclusiva el documental sobre la vida y obra del famoso cantautor panameño, Ruben Blades.

Titulado 'Yo no me llamo Rubén Blades', la producción dirigida por Abner Benain, compatriota de Blades, contará el ascenso a la fama del salsero, así como la historia detrás de canciones como 'Pedro Navaja' y 'Decisiones', conocidas a nivel mundial.

Además, contará con entrevistas con artistas como Gilberto Santa Rosa, Residente,Sting, Andy Montañez e Ismael Miranda.

Rubén Blades es un reconocido cantante y compositor que cuenta con ocho premios Grammy y cinco premios Grammy Latinos, motivo por el cual es un ícono musical en Panamá.

Éxitos como 'El Cantante', 'Amor y Control' y 'Chica Plástica' son canciones que hasta hoy se escuchan y bailan en diferentes partes del mundo.

A pesar de la fama que le precede y con 70 años cumplidos, Blades no piensa en el retiro. Así lo confirmó en una entrevista para el porta EFE.

"Tengo 70 años, no sé cuántos años más de salud tengo ni cuántos más voy a tener para hacer trabajo. Tengo 50 años de estar trabajando salsa, lo que hice ahí está.

No me he retirado del todo porque el material que tenemos con Roberto Delgado no lo tiene ningún otro grupo, así que mientras podamos continuar avanzado la idea de la salsa, está bien, pero no es lo único que voy a hacer. Tengo más pasado que futuro, tengo que organizar mi tiempo", indicó el panameño.

'Yo no me llamo Rubén Blades' se estrenará el lunes 25 de marzo por HBO y HBO GO