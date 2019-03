Michael Jackson: Conoce las denuncias en contra del rey del pop que se revelan en Leaving Neverland

A diez años del fallecimiento de Michael Jackson, las acusaciones de abuso sexual en su contra resurgen por el estreno del documental de HBO, Leaving Neverland.

En la producción que se estrenará hoy, dos de los niños que vivieron con el rey del pop cuentan detalles sobre el supuesto abuso infantil que sufrieron.

¿Qué es Leaving Neverland?

El 25 de enero de este año, el documental sobre los casos de abuso sexual que habría cometido Michael Jackson, titulado "Leaving Neverland", se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

En él, dos hombres cuentan detalles sobre cómo fueron víctimas de abusos durante su niñez por parte del rey del pop.

Dirigido por el documentalista inglés Dan Reed, autor de "Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attacks", "Leaving Neverland" se estrenará hoy en HBO como una miniserie dividida en dos partes y estará disponible posteriormente en HBO Go.

Acusaciones de víctimas de abuso sexual de Michael Jackson

Las supuestas víctimas de abuso sexual de Michael Jackson que protagonizan el el documental "Leaving Neverland" son Wade Robson (37 años) y James Safechuck (41 años).

El primero es un coreógrafo australiano que colaboró con Britney Spears y N'Sync y el segundo, un programador informático que actuó en publicidades durante su niñez (Apareció en una de Pepsi junto al rey del pop, en 1987).

Ambos cuentan en la producción de HBO que el reconocido cantante les realizó actos de masturbación y sexo oral y anal. También aseguraron que les regaló obsequios lujosos e hizo ver pornografía.

Wade Robson contó que, cuando Michael Jackson lo conoció, lo llamaba como "Little one" (pequeño) para evitar que tomara acciones legales en su contra.

"Michael me ayudó muchísimo. Me ayudó con mi carrera, con mi creatividad, con todo tipo de cuestiones. También abusó sexualmente de mí durante siete años", afirmó.

En tanto, Safechuck cuenta en el documental que se casó en secretó con el rey del pop y que este le dio un anillo que aún conserva.

Dijo que el cantante opinaba que todas las mujeres eran malignas.

"Al mismo tiempo que la relación sexual se desarrollaba, él trabajaba para separarme de mis padres y todas las personas que me rodeaban, de modo que era cada vez más claro que solo estábamos él y yo", narró.

Aunque ambas personas participaron como testigos para limpiar la imagen de Michael Jackson en un juicio por acoso sexual que un tercero inició en 2005, cuatro años después, tras la muerte del rey del pop, denunciaron a los albaceas del artista.

En "Leaving Neverland" afirmaron que el cantante los abusó "cientos de veces", aseveración que fue desestimada por la justicia norteamericana.

¿Qué reacción generó Leaving Neverland?

Algunas marcas importantes tomaron acciones después de la proyección del documental "Leaving Neverland".

Una de ellas fue Louis Vuitton, casa de moda que decidió no presentar ni comercializar su colección otoño invierno de ropa para hombres cuya inspiración fue Michael Jackson.

Michael Burk, presidente y CEO de esta empresa, declaró lo siguiente: "Mi intención para este espectáculo era referirme a Michael Jackson como un artista de la cultura pop. Se refería solo a su vida pública, que todos conocemos y a su legado, que ha influido en toda una generación de artistas y diseñadores. Encontramos las acusaciones en el documental profundamente preocupantes e inquietantes. La seguridad y el bienestar de los niños son de suma importancia para Louis Vuitton. Estamos totalmente comprometidos a defender esta causa".

Los creadores de "Los Simpson" también reaccionaron con un cambio luego de que se hicieron públicas las denuncias de abuso sexual en contra del artista. Retiraron un capítulo realizado en 1991 en el que el rey del pop le ponía voz a un personaje de ficción.

Además, algunas radios han dejado de emitir las canciones de uno de los artistas más importantes en el mundo.

La revista Rolling Stone informó así la proyección de "Leaving Neverland": "Al final de la proyección, la multitud se veía absolutamente conmocionada. (...) No era nada difícil sentir que acababan de dejar caer una bomba".

Mientras que The Guardian describió que "cuando la película terminó, el público con rostro inexpresivo se levantó de sus asientos para aplaudirles a Wade y a James, quienes subieron al escenario y se mostraron visiblemente conmovidos por la respuesta del público".

¿Cuál fue la respuesta de la familia de Michael Jackson después de la proyección de Leaving Neverland?

El hermano de Michael Jackson y exintegrante de los Jackson 5, Jermaine Jackson, fue, en representación de la familia del cantante, al programa Good Morning Britain para desmentir las acusaciones hechas en el documental "Leaving Neverland".

Allí calificó de "linchamiento mediático" a las denuncias por abuso sexual hechas por Wade Robson y James Safechuck en la producción de HBO.

"Estamos furiosos con los medios, quienes, sin tener una sola prueba real, eligieron creer en la palabra de dos mentirosos confesos en lugar de en la de los cientos de familias y amigos en todo el mundo que pasaron tiempo con Michael, muchos de ellos en Neverland, y que pudieron ser testigos de su legendaria bondad y generosidad. A los creadores de esta miniserie no les interesa la verdad. Nunca entrevistaron a una sola persona que conociera a Michael, a excepción de estos dos mentirosos y a sus familias", aseguró.

También dijo que no había nada de malo en que Michael Jackson durmiera con niños en la misma cama. "Eran pijamadas. Lo que ellos no les dijeron fue que también había niñas, incluso con sus padres o sus tíos. Veían películas", aseveró.

En un comunicado también comunicaron lo siguiente: “Michael siempre daba la otra mejilla y siempre volteamos la otra mejilla cuando la gente ha perseguido a los miembros de nuestra familia, ese es el estilo de los Jackson. (...)Pero no podemos simplemente quedarnos quietos mientras continúa el linchamiento público, y los tuits de buitres y otros que nunca conocieron a Michael y lo persiguen”.

Ante estas declaraciones, el director de "Leaving Neverland" dijo: "Es más o menos lo que esperas que digan. (...) Obviamente no lo han visto, y no me estoy comprometiendo con la esencia de lo que están diciendo".

De otro lado, los albaceas del cantante declararon que “HBO incumplió su acuerdo de no desacreditar a Michael Jackson al producir y vender al público un maratón de propaganda sin garantías para explotar descaradamente a un hombre inocente que ya no está aquí para defenderse".

Según los representantes, la cadena de televisión se comprometió a "no hacer comentarios despectivos" con respecto al rey del pop. Por ello, decidieron demandarlos por 100 millones de dólares.

“HBO pudo y debería haber asegurado que "Leaving Neverland" tenga fuentes confiables, tenga verificación de datos y una representación justa y equilibrada”, escribieron en un comunicado.

Los hijos del reconocido artista, Paris, 'Blanket' y Prince no han emitido opinión sobre esta producción. Según el medio TMZ, Paris cree "firmemente" en que su padre no abusó sexualmente de menores.

Pese a las respuestas del hermano de Michael Jackson y de sus albaceas, la cadena HBO mantiene vigente la emisión del documental.

“HBO avanzará con la emisión del documental Leaving Neverland, en dos partes, el 3 y el 4 de marzo. Esto permitirá a todos la oportunidad de evaluar la película y los reclamos sobre ella por sí mismos”, manifestaron en relación al estreno en Reino Unido y otros países.

Denuncias de abuso sexual contra Michael Jackson

Michael Jackson fue denunciado por un niño de 13 años en 1993 porque habría abusado sexualmente de él en varias oportunidades durante 5 meses.

En ese entonces, el menor dijo que el rey del pop se bañó con él, durmió en su cama, le dio obsequios lujosos y lo acarició.

Para librarse de esta acusación, el cantante pagó casi 25 millones de dólares en 2004.

Diez años más tarde, en 2003, un niño enfermo de cáncer que fue invitado a la casa del artista, también lo denunció por abuso sexual.

Este caso tampoco fue respaldado por la justicia, razón por la que Michael Jackson no fue encarcelado.

Ver EN VIVO Leaving Neverland, documental de Michael Jackson

Hoy se estrenará en HBO el documental "Leaving Neverland" en toda Latinoamérica.

Puedes verlo con subtítulos el 16 y 17 de marzo a través de la señal de HBO.

La primera parte se verá hoy y mañana la segunda. Ambas se transmitirán a las 8 de la noche.