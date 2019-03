Arrow: Stephen Amell se despide de la serie con emotivo mensaje [VIDEO]

Arrow terminará después de ocho temporadas y Stephen Amell aprovechó la noticia para compartir en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje donde se agradece y se despide de los miles de fanáticos con los que cuenta la serie.

En el video, el actor reveló que luego de culminar la sexta temporada se percató que estaba preparado para dejar ir a Oliver Queen, por lo que Greg Berlanti, el productor ejecutivo, habló con él para darle un cierre digno a su personaje.

"Aunque sabía que esto iba a ocurrir, todavía es un momento muy emotivo, porque he estado en la serie en lo que solo se puede describir como un proceso esencial de transformación durante casi una década de mi vida", declaró Amell.

Con respecto al final de Arrow, el actor dijo que la idea de continuar la serie sin su participación fue considerada pero después de un consenso, el equipo de producción decidió culminar la producción.

Sin embargo, Amell dio a entender que luego de su partida su personaje podría aparecer en el universo con comparte con Flash y Supergirl.

"Hice innumerables amigos, he podido contar tantas historias, he sido capaz de dar grandes momentos a los fans de Arrow. Lo voy a echar mucho de menos, pero algo me dice que, incluso cuando termine, no me iré. Si has seguido el Arrowverso, deberías entender eso", reveló emocionado el actor.

La octava temporada de Arrow contará con 10 episodios y será el cierre definitivo de la serie que se estrenó en 2012.