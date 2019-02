Black Widow: presidente de Marvel Studios negó que próxima película sea de clasificación R

Desde hace ya un tiempo venía circulando en internet un rumor, que afirmaba que la próxima película de la ex-espía, Back Widow, sería una de las primeras películas en ser de clasificación ‘R’. Ante ta tanto comentario que se difundía entre fanáticos, Marvel se hizo presente para aclarar las cosas.

Tras la serie de comentarios y teorías acerca de la próxima película, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige, salió a aclarar los rumores que se venían dando en redes. El representante de de uno de los estudios cinematográficos dijo que todo esto no se trataría más que de un rumor falso.

PUEDES VER Avengers Endgame: Lanzan cómic que servirá de precuela para lo que se verá en la cinta

Al respecto, Feige afirmó que todo lo dicho acerca de la película individual que tendría Natasha Romanof, no son verdad y que todo comenzó tras el simple comentario de un fan que de un momento a otro afirmó la película sería de clasificación ‘R’ y todos los demás solo replicaron.

Marvel Studios aún no ha realizado ningún anuncio oficial acerca de la película de Black Widow, es más, hasta el momento no se ha confirmado la salida de otra película que no sea la de Spider-Man: Far From Home. Sin embargo, Feige no desmintió que la posibilidad exista.

PUEDES VER Avengers 4: 'Los Eternos' estarán en las escenas post-créditos de Endgame

Con la dirección de Cate Shortland y el guión de Ned Benson, Scarlett Johansson volverá en el papel de Natasha Romanoff, mismo que asumió en el año 2010 para Iron Man 2. Pero en esta ocasión será totalmente independiente y sin el resto de los Avengers.

Los fanáticos esperan que la película de Back Widow pueda estrenarse en el año 2020.