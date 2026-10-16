Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Senadores descontrolados Ft. Jorge Gavidia en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Cine y series

'Crystal Lake': dónde ver la precuela de 'Viernes 13', capítulos y lo que debes saber de la serie

La serie 'Crystal Lake', más de 40 años después de 'Viernes 13', explora los orígenes de la historia de terror centrada en Pamela Voorhees, la madre de Jason.

La serie 'Crystal Lake', precuela de 'Viernes 13', estrenó todos sus capítulos en Latinoamérica.
La serie 'Crystal Lake', precuela de 'Viernes 13', estrenó todos sus capítulos en Latinoamérica.Foto: composición LR/Universal
Por
google iconLa República en Google

Más de cuatro décadas después del estreno de la primera película de 'Viernes 13', una de las sagas más influyentes del cine slasher regresa con un estreno que apuesta por mirar hacia atrás. 'Crystal Lake' expande el universo de Jason Voorhees, aunque lo hace desde un ángulo distinto al que convirtió a la franquicia en un fenómeno de la cultura popular.

La nueva producción, protagonizada por Linda Cardellini, se centra en los acontecimientos previos a la leyenda que marcó al campamento Crystal Lake. La historia combina misterio, drama y terror, pero esta vez se centra en Pamela Voorhees, la madre de Jason.

Puedes ver

‘La Momia 4’ anuncia fecha de estreno y título oficial con Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas

lr.pe

¿De qué trata 'Crystal Lake' y cómo se conecta con el universo de 'Viernes 13'?

A diferencia de las entregas más recordadas de la franquicia, 'Crystal Lake' no coloca a Jason Voorhees como figura central desde el inicio. La trama se enfoca en Pamela Voorhees, interpretada por Linda Cardellini, una mujer marcada por la desaparición y presunta muerte de su hijo. Cuando un secreto relacionado con su pasado sale a la luz, una serie de hechos inquietantes altera la tranquilidad del pueblo.

La serie funciona como una precuela que explora el origen de la tragedia asociada al campamento Crystal Lake y las circunstancias que dieron forma al mito de la familia Voorhees. Según la información oficial, la historia profundiza en los secretos ocultos por los habitantes de la localidad, además del dolor y la obsesión que rodean a Pamela. De esta forma, la producción amplía aspectos apenas insinuados en las películas originales de 'Viernes 13'.

¿Cuántos capítulos tiene y dónde ver 'Crystal Lake' online en Perú?

La primera temporada de 'Crystal Lake' cuenta con ocho capítulos. La serie tuvo su estreno el viernes 16 de octubre de 2026 en Latinoamérica y forma parte de la nueva apuesta televisiva que busca revitalizar una de las franquicias de terror más reconocidas del cine estadounidense.

En Perú y el resto de la región, la producción puede verse a través de Universal+. En Estados Unidos se encuentra disponible en Peacock, mientras que otras regiones cuentan con acuerdos de distribución por HBO Max.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vaticano evita confirmar viaje del papa León XIV a Sudamérica pese a mejoría: “Hay que esperar”

Mario Hart revela que pensó 'lo peor' tras inesperada llamada de Korina Rivadeneira y hace sorpresiva confesión: "Fue peligroso"

Beca 18: Pronabec amplía hasta este domingo 18 de octubre la inscripción para postular al concurso

Cine y series

‘La Momia 4’ anuncia fecha de estreno y título oficial con Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas

Hillary Clinton estrena High Stakes: "Nunca ha habido tanto en juego para nuestro país y el mundo"

Germán Tejada: "Quería hablar en ‘Los inocentes’ de lo mal que nos han enseñado a ser hombres”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

Ruth Luque denuncia que el fujimorismo desconoce votación en Comisión de Constitución: "No aceptan que han perdido"

Fuerza Popular desconoce votación que pedía debatir los límites del Senado sobre el pedido de facultades