'Crystal Lake': dónde ver la precuela de 'Viernes 13', capítulos y lo que debes saber de la serie

Más de cuatro décadas después del estreno de la primera película de 'Viernes 13', una de las sagas más influyentes del cine slasher regresa con un estreno que apuesta por mirar hacia atrás. 'Crystal Lake' expande el universo de Jason Voorhees, aunque lo hace desde un ángulo distinto al que convirtió a la franquicia en un fenómeno de la cultura popular.

La nueva producción, protagonizada por Linda Cardellini, se centra en los acontecimientos previos a la leyenda que marcó al campamento Crystal Lake. La historia combina misterio, drama y terror, pero esta vez se centra en Pamela Voorhees, la madre de Jason.

¿De qué trata 'Crystal Lake' y cómo se conecta con el universo de 'Viernes 13'?

A diferencia de las entregas más recordadas de la franquicia, 'Crystal Lake' no coloca a Jason Voorhees como figura central desde el inicio. La trama se enfoca en Pamela Voorhees, interpretada por Linda Cardellini, una mujer marcada por la desaparición y presunta muerte de su hijo. Cuando un secreto relacionado con su pasado sale a la luz, una serie de hechos inquietantes altera la tranquilidad del pueblo.

La serie funciona como una precuela que explora el origen de la tragedia asociada al campamento Crystal Lake y las circunstancias que dieron forma al mito de la familia Voorhees. Según la información oficial, la historia profundiza en los secretos ocultos por los habitantes de la localidad, además del dolor y la obsesión que rodean a Pamela. De esta forma, la producción amplía aspectos apenas insinuados en las películas originales de 'Viernes 13'.

¿Cuántos capítulos tiene y dónde ver 'Crystal Lake' online en Perú?

La primera temporada de 'Crystal Lake' cuenta con ocho capítulos. La serie tuvo su estreno el viernes 16 de octubre de 2026 en Latinoamérica y forma parte de la nueva apuesta televisiva que busca revitalizar una de las franquicias de terror más reconocidas del cine estadounidense.

En Perú y el resto de la región, la producción puede verse a través de Universal+. En Estados Unidos se encuentra disponible en Peacock, mientras que otras regiones cuentan con acuerdos de distribución por HBO Max.