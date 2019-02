Avengers 4: Thanos acabaría con héroes usando poderoso traje, según foto viral

Con el estreno de Avengers 4: Endgame cada vez más cerca, es solo una cuestión de tiempo saber qué pasará con Thanos (Josh Brolin) y los Vengadores. ¿Suérhérores podrán acabar con él?

Tras lo acontecido en Infinity War, los fans saben que el Titán Loco está viviendo en el retiro en algún espacio lejano entre las estrellas. Endgame deberá resolver más de una duda.

En medio de las especulaciones sobre lo que veremos en la película de Marvel, en redes sociales se ha filtrado la apariencia que tendrá Thanos en Avengers 4: Endgame. Una vez más el merchandising y los juguetes relacionados a la cinta fueron expuestos.

Tráiler de Avengers 4

Cibernautas han filtrado el aspecto que tendría Thanos en Endgame; el Titán loco se muestra con nueva armadura. Como podemos ver, el Titán muestra algunos retoques para que parezca más impactante, además lleva el Guantelete del Infinito, que se rumorea que se quedó adherido en su brazo al hacer su famoso “chasquido”.

Pero esto no es todo. En Instagram, el artista gráfico Raf Grassetti, creó un diseño para Thanos donde se le puede ver con mayor detalle. El Titán muestra toda su fuerza y que no es necesario llevar una armadura para acabar con lo que queda de los Avengers. Grassetti se desempeña como director de arte para Sony, donde ha dirigido últimamente para God of War.