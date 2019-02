Dragon Ball Super: conocido actor de doblaje es despedido por acoso sexual

Dragon Ball Super: Broly no es ajeno a problemas externos con los actores de doblaje. En esta oportunidad, Vic Mignogna, el actor que da la voz en inglés al saiyajin legendario Broly, fue despedido por Fumination tras las acusaciones en su contra por acoso sexual.

Esta empresa es la encargada de buscar a los actores de doblaje en Estados Unidos. por lo que Vic Mignogna fue designado para este papel, sin embargo, se vieron sorprendidos con las denuncias que realizaron las fanáticas de Dragon Ball Super, quienes mencionaron haber sido tocadas sin su consentimiento, así como caricias, abrazos y besos.

Ante esta situación, la empresa Fumination, a través de su cuenta de Twitter, realizó una publicación en la que anunciaba que despedía al actor Vic Mignogna por los cargos en su contra, terminando todo vínculo laboral que los mantenía unidos.

Everyone, we wanted to give you an update on the Vic Mignogna situation. Following an investigation, Funimation recast Vic Mignogna in Morose Mononokean Season 2. Funimation will not be engaging Mignogna in future productions.