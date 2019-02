The Walking Dead: filtran sinopsis de próximos capítulos y revelan qué tragedia llegará

"The winter is coming", pero ahora en The Walking Dead. A través de las redes sociales, el grupo de fans 'The Spoiling Dead', encargado de la filtración de información relacionada a la serie de zombies, reveló información detallada sobre lo que serán los próximos capítulo.

Títulos y descripciones de cada uno de los episodios de la ficción fueron compartidos en la red, siendo los que más resaltan aquellos que están relacionados a los 'susurradores' y a un evento inesperado que tendrán que enfrentar los sobrevivientes.

De acuerdo con la información brindada, el grupo protagonista tendrá que enfrentar una "feroz ventisca", la cual traerá por primera vez a los televidentes de The Walking Dead nieve en la historia que ya tiene 9 años al aire.

The Walking Dead temporada 9 imágenes exclusiva

ALERTA DE SPOILERS

Los títulos y las descripciones de los episodios de The Walking Dead The Walking Deadfueron compilados por primera vez por el grupo de spoiler The Spoiling Dead Fans mediante sus redes sociales:

Episodio 11 Título: Generosidad

Estreno: 24/02/2019

Sinopsis: El salvaje grupo liderado por Alpha, los susurradores, se enfrentan a los supervivientes en Hilltop en un desgarrador intento por recuperar a Lydia, hija de la líder. Una carrera de suministros se convierte en una búsqueda peligrosa.



Episodio 12 Título: Guardianes

Estreno: 03/03/2019

Sinopsis: Mientras la comunidad lucha por aliviar las tensiones, una misión para rescatar a un amigo tiene consecuencias mortales.



Episodio 13 Título: Cuello de botella

Estreno: 10/03/2019

Sinopsis: La atrevida misión de rescate de Daryl obliga a Alpha a liberar a ciertos personajes secuestrados y así recuperar a Lydia; incluso si el precio se paga con sangre.



Episodio 14 Título: Cicatrices

Estreno: 17/03/2019

Dirigida por: Millicent Shelton

Sinopsis: La llegada de un forastero obliga a Alexandria a vivir una vez más las devastadoras heridas del pasado. Se revelan secretos.



Episodio 15 Título: The Calm Before

Sinopsis: 'La feria en el Reino' está en marcha, con las cuatro comunidades que se unen para celebrar por primera vez en años. Mientras que algunos pactos se renuevan, otros acuerdos tendrán un precio mucho más elevado que hacer.



Episodio 16 Título: La tormenta

Sinopsis de Showcase: Después de una pérdida abrumadora, las comunidades deben enfrentar una feroz ventisca, cuando un grupo trata con un enemigo desde dentro, otro se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte.