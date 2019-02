Toy Story 4: PETA propone alterar a Bo Peep

Toy Story 4 será la última parte de la saga de los juguetes más queridos por el público, y un personaje ha regresado en medio de la polémica. Se trata de Bo Peep, la pastorcita que vuelve loco a Woody.

Después de no sabe nada de ella en la tercera película, Bo Peer reapareció en uno de los teaser, para sorpresa de los fanáticos de Toy Story.

Además, se le pudo ver con un aspecto diferente al de las dos primeras películas, ya que su clásico vestido fue cambiado por un cómodo pantalón y una capa.

Sin embargo, la organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los animales, PETA, cree que existe un objeto que debería descartarse del atuendo de Bo Peep.

Se trata del bastón, el cual usan los pastores para coger a las ovejas del cuello, lastimándolos en el proceso. Lauren Thomasson, representante de PETA, fue el que le envió una solicitud al director Josh Cooley donde pide la modificación del personaje.

“Te contacto para hablar sobre el aspecto de Bo Peep. Dado que han decidido diseñarla para que tenga un aspecto más moderno, ¿por qué no ha perdido su anticuado y cruel bastón? Quizás no sepas que ese ‘bastón de pastor’ es utilizado para agarrar a las ovejas del cuello y obligar a que esos gentiles animales se muevan. ¡Eso es algo que una avanzada Bo Peep no toleraría en 2019!”.

Por ahora no se sabe la respuesta del Cooley respecto a la solicitud y si hará caso a la misma.