Dragon Ball Super: Recrean una pelea entre Gogeta y Jiren y da un inesperado resultado

Muchos fanáticos vibraron de emoción al ver la pelea entre Gogeta y Broly en Dragon Ball Super, sobre todo porque finalmente se hizo canónica la fusión entre Gokú y Vegeta, en lo que fue el momento más esperado de la cinta más taquillera de la franquicia.

Sin duda lo que sobresalió fue el inmenso poder que tuvo la fusión contra el guerrero legendario, sobre todo cuando mostró su versión del Super Saiyajin Blue y donde quedó a nada de de aniquilar a Broly, si es que no hubiese intervenido Cheelai, Lemo y el poder de Sheng Long.

Pero los fanáticos comienzan a lanzar teorías y demás, mientras tenemos informaciones sobre la continuidad de la franquicia. Una de esas fue comparar las fuerzas de Gogeta con otro personaje que mostró una fuerza descomunal, como fue Jiren.

Recordemos que en el último arco de Dragon Ball Super, el Torneo de la Fuerza, Jiren no fue derrotado por Gokú, que si no es por Freezer o el Androide 17 no se hubiese quedado con el triunfo y la la supervivencia del Universo 7.

Gracias al portal estadounidense Comicbook se pudo hacer una comparación entre estos dos personajes, analizando cada razón y factor por el que cada uno tendría el triunfo sobre el otro.

Tomemos que Gogeta que es el guerrero más fuerte que Gokú y Vegeta han formado en la historia de Dragon Ball, el mismo muestra un extraordinario nivel en su estado base y ni qué decir en el modo del Super Saiyajin Blue, donde parece un guerrero invencible.

Cuan grande es su poder, que derrotó a Broly en su fase berseker y pudo haberlo desaparecido, de no ser por Cheelai y compañía. Con esto, se puede entender que Gogeta es en la actualidad el luchador más poderoso de la franquicia, aunque sin contar el nivel de los dioses.

Vamos por el lado de Jiren, al que conocimos en el Torneo de la Fuerza y supimos que su poder es inmenso gracias al entrenamiento que recibió durante toda su vida, producto de una tragedia. Él es un guerrero que no descansa y busca sumar cada vez más poder, incluso tiene una meditación, que lo ayuda a enfocarse en su poder e incrementarlo mediante la mente.

Si bien Jiren y Broly tiene una fuerza espectacular, hay una diferencia entre ambos, porque mientras que el saiyajin eleva su poder sin control, el guerrero del Universo 11 lo hace de forma muy concentrada, enfocándose en sus objetivos, lo que lo vuelve más peligroso.

Por lo que tras analizar cada uno, se puede asegurar que la clave de la batalla es el tiempo y cómo se utiliza. Gogeta debería terminar con Jiren en los 30 minutos que dura la fusión, mientras que el integrante del Universo 11 podría seguir el ritmo de su rival durante ese tiempo.

Vayamos al Torneo de la Fuerza, cuando Gokú alcanza el Ultra Instinto Perfecto y logra causarle daño a Jiren, pero eso duró poco tiempo y cuando el saiyajin queda sin fuerzas, su rival demuestra que aumentó su fuerza. Sin embargo, se cree que Gogeta si sería capaz de ser el primero en derrotar al poderoso rival en un combate.