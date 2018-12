Avengers 4: Endgame: ¿Quién es Ronin?, el “nuevo” personaje que aparece en el tráiler

Varios meses atrás se especuló que el actor Jeremy Renner regresaría a los Vengadores 4, pero tras el estreno del trailer “Avengers 4: Endgame”, hace un par de días, Marvel lo confirmó. El intérprete dejó de ser el Ojo de Halcón (Hawkeye) para asumir el rol de Ronin, el segundo alter ego que usó Clint Barton en los cómics.

También se filtró una imagen del actor en el set de grabación con un atuendo distinto al de las películas anteriores de Marvel Studios, en las que había portado un traje morado con negro y usaba flechas con un arco como arma. Tras el estreno del tráiler por fin se confirma que Hawkeye se convierte en Ronin.

“Hemos perdido amigos, también familia… y una parte de nosotros”, se escucha decir a Steve Rogers para que luego aparezca la escena Hawkeye, quien tras la desaparición de su familia con el chasquido de Thanos adopta la sangrienta forma de Ronin.

¿Quién es Ronin? Esta identidad ha sido adoptada en los cómics por diversos personajes, siendo Hawkeye el segundo de ellos. Ronin es un término japonés usado para referirse a un samurai sin maestro, es decir, un guerrero solitario.

La primera aparición de Hawkeye fue un cameo en Thor, 2011. Después, tuvo un mayor rol en The Avengers, 2012, Avengers: Age of Ultron, 2015, y Captain America: Civil War, 2016, donde se le vio por última vez cuando Capitán América (Chris Evans) lo rescata de la prisión de The Raft.

Su ausencia en Avengers: Infinity War, 2018, fue una de las grandes incógnitas. Lo que se indica es que estaba cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario tras romper los Acuerdos de Sokovia en Civil War, al igual que Scott Lang (Ant-Man).

Imagen de agosto último

Tráiler

Estreno



La película “Avengers 4: Endgame” estrenará en Perú el jueves 25 de abril de 2019, mientras que en Estados Unidos será el 26 del mismo mes.

(Hipertextual)