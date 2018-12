'Dragon Ball Super Broly': resultado de la pelea confunde a fans tras nueva filtración [VIDEO]

'Dragon Ball Super: Broly' se ha convertido en una de las películas más esperadas por millones de fans alrededor del mundo, quienes desean saber cómo terminará la pelea entre el super saiyajín legendario y la fusión entre Goku y Vegeta. Pese a que hasta el momento no ha vídeos que lo comprueben, la filtración de la banda sonora habría revelado el resultado final.

Los títulos de los temas musicales que acompañan las escenas de la próxima película "Dragon Ball Super: Broly" han revelado importantes puntos argumentales de la historia que son spoilers para los fanáticos, ya que describen parte de las escenas que saldrán a la luz, y una de ellas será el resultado del enfrentamiento entre Goku y Broly.

Todd Blankenship, conocido traductor de contenido de Dragon Ball, compartió en su cuenta de Twitter la lista de temas oficiales de la película de "Dragon Ball Super: Broly". Los nombres son los más descriptivos posibles con la intención de saber en qué momento de la cinta estarán presentes, considerados como masivos spoilers.

De todos los títulos observados en la lista de canciones se confirma el tema 'Amistad con Broly', la cual se tratará de una escena en la que los guerreros formarán un lazo amical tras enfrentarse en batalla.

The full track listing for the DBS: Broly OST is now available. It's got spoilers, although it's pretty much the same spoilers that have been around all week. Still, you've been warned: https://t.co/9OWA1ZZcK3 pic.twitter.com/Q1iQ0WmlQL