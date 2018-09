X-Men: adelantan que película de 'Gambito' será una comedia romántica

Ha pasado buen tiempo desde que se confirmó que se trabajaría en la historia de origen del mutante Gambito. Desde que Fox realizó el anuncio, muchos han esperado más noticias del rodaje que debió iniciar en marzo de este año, no obstante, ello no ocurrió generando retraso en la planificación inicial de uno de los personajes más infames de los 'X-Men'.

Ahora, otra reciente noticia brindada por Simon Kinberg, uno de los principales productores de las cintas como First Class y X-Men; The Last Stand, ha indicado en una entrevista con el medio IGN que tendrá un estilo totalmente diferente al que han tenido entregas anteriores.

Además de que ya se haga este anuncio, se conocía que Channing Tatum iba a protagonizar la película, no obstante, una serie de imprevistos como renuncias sucesivas de varios directores han aplazado constantemente la producción del filme.

Por ello, solo ahora Kinberg ha realizado las siguientes declaraciones: "tendrá un estilo de comedia romántica o comedia sexual" puesto que va acorde con la esencia del personaje del cómic de Marvel. “Gambito es un timador, un estafador y un mujeriego, y sentimos que su actitud va acorde a una comedia romántica”, ha destacado.

La base de estas afirmaciones, sin embargo, tienen sustento en otras producciones de Fox tales como la exitosa película Deadpool, en la que la propia personalidad del personaje es la que dirige el rumbo y el tono de la cinta. “Deadpool fue una comedia obscena y Logan un western, por eso Gambit será una comedia romántica y New Mutants será una película de horror.[...] No quiere decir que Gambit será literalmente una película de ese género, sino que tendrá ese tono, esa vibra o estilo, así como Logan se siente como un western”, finalizó.