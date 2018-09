¿Qué series de adolescentes puedes encontrar en Netflix?

Netflix, plataforma con un gran catálogo de series y películas, entretiene a más de 130 millones de usuarios en el mundo, además su grandes estrenos y producciones fueron recibidas de la mejor forma por el público.

Como ya es costumbre, Netflix sigue llenando más contenidos a su lista, pero la mayoría de ellas los protagonistas son adolescentes, por lo que llama la atención de la comunidad joven.

A continuación, te mostraremos algunas alternativas que puedes encontrar en Netflix.

Riverdale

Esta serie presenta a un grupo de adolescente con distintos trasfondos y diversos problemas. Sin embargo, la única diferencia es que se enfocan en un trabajo alrededor de un asesinato. La serie es producida por Netflix.

13 Reason Why

Esta trama se ha convertido en un clásico de Netflix, ya que la mayoría en mundo mantuvieron sus expectativas en la historia de protagonizados por varios adolescentes. Pese a tener escenas sumamente fuertes, es una buena opción para tomar decisiones antes de cometer un error que afectaría nuestra vida. La serie cuenta con dos temporadas y ya estarían trabajando para una tercera.

Stranger Things

Aunque los no son adolescentes. Strenger Things nos muestra un contexto de terror donde un grupo de niños son protagonistas una aterradora y misteriosa ciencia ficción. Aunque es complicado no enfocarse en la historia mítica que envuelve a Once.

The End of the F***ing World

La historia sigue a un chico que cree ser un psicópata, y su única intensión en asesinar a alguien de su escuela; sin embargo, conoce a una chica problemática que decide salir con él, ella se convierte en la víctima humana. Pero luego de compartir varias aventuras, la idea es otra.

Everything Sucks!

La serie de tan solo 10 episodios, cuenta la historia de un grupo de adolescentes aburridos, pero con la intención de buscar algo que pueda liderar sus problemas emocionales.