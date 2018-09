Filtraron las primeras y escalofriantes escenas de “It 2” [FOTOS]

Las imágenes han perturbado a más de uno. Tras el fin del rodaje de “It 2” en la ciudad de Port Hope en Ontario (Canadá), en redes sociales se dio a conocer las primeras imágenes de la segunda parte de la historia de ‘Pennywise’, quien regresará a las pantallas grandes el próximo año.

En “It 2”, que se estrena el próximo 6 de septiembre del 2019, el terrorífico payaso Pennywise atormentará a los miembros del Club de los Perdedores 27 años después de las escalofriantes experiencias que vivieron en la primera parte de la producción que está bajo la dirección del argentino Andy Muschietti.

En las imágenes filtradas se puede ver al actor Bill Skarsgard como Pennywise, el terrible payaso bailarín que protagonizó la exitosa película de terror estrenada en 2017, sentado en los hombros de una estatua y elevado en cuerdas de seguridad.

La aterradora primera imagen de Pennywise en la secuela de “It” acechando desde las alturas deja poco a la imaginación. Al parecer está amedrentando a uno de los protagonistas de la terrorífica película, aunque bien podrían ser Adrian y Don, a los que finalmente asesina en la novela original.

It Chapter 2 filming set New Behind The Scenes! #Pennywise #IT #ITChapter2 pic.twitter.com/h3oswvoihf