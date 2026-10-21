Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

CONGRESO EN VIVO | SENADO DEBATE PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Ciencia

Científicos graban el sonido submarino de un misterioso gigante de 10 metros de largo del cual se sabe poco

Tal es el misterio que rodea a esta especie que figura con Datos insuficientes en la lista UICN para evaluar su riesgo de extinción.

Una larga investigación brinda nuevos datos sobre el hábitat de la esquiva ballena de Omura. Foto: Royal Society Open Science
Una larga investigación brinda nuevos datos sobre el hábitat de la esquiva ballena de Omura. Foto: Royal Society Open Science
Por
google iconLa República en Google

Durante 18 años, investigadores analizaron sonidos registrados bajo el mar para conocer mejor a uno de los cetáceos más enigmáticos del planeta. Se trata de la ballena de Omura, un rorcual que puede alcanzar unos 10 metros de longitud y cuya presencia frente a las costas del noroeste de Australia ha podido estudiarse gracias a sus vocalizaciones.

La especie fue reconocida como tal recién en 2003 y todavía existen grandes vacíos sobre su comportamiento y distribución. Debido a la escasez de información, la ballena de Omura aparece clasificada como Datos insuficientes en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por lo que no es posible evaluar con precisión su riesgo de extinción.

Puedes ver

Rusia construye un enorme sistema de radar cerca de Polonia que le permitirá ver hasta 3.000 kilómetros dentro de Europa

lr.pe

18 años de grabaciones para encontrar a una ballena difícil de observar

El estudio, publicado en la revista Marine Mammal Science, fue realizado por investigadores del Centre for Marine Science and Technology de Curtin University. El equipo examinó grabaciones acústicas submarinas recopiladas entre 2005 y 2023 en 35 sitios de la región marina del noroeste de Australia, una extensa red de parques marinos que se extiende desde la frontera entre Australia Occidental y el Territorio del Norte hasta Kalbarri.

La ballena de Omura es una ballena de tamaño pequeño a mediano, pero en comparación con otros animales, sigue siendo enorme, ya que los adultos miden alrededor de 10 metros de longitud. Foto: Royal Society Open Science

La ballena de Omura es una ballena de tamaño pequeño a mediano, pero en comparación con otros animales, sigue siendo enorme, ya que los adultos miden alrededor de 10 metros de longitud. Foto: Royal Society Open Science

En total, los puntos de registro abarcaron unos 1.800 kilómetros de océano. Los científicos recurrieron a los sonidos porque observar directamente a estas ballenas resulta complicado.

“Las ballenas de Omura son notoriamente difíciles de estudiar porque los avistamientos visuales son poco frecuentes, por lo que escuchar sus llamadas proporciona una forma importante de comprender dónde se encuentran”, explicó a BBC Wildlife Ciara Browne, autora principal del estudio y estudiante de doctorado de Curtin.

Los investigadores detectaron las llamadas durante todo el año, aunque descubrieron que la presencia de las ballenas cambiaba con las estaciones. Los registros fueron más frecuentes entre septiembre y mayo, cuando las aguas eran más cálidas.

Puedes ver

En 1986, la explosión del reactor de Chernóbil obligó a que los perros fueran abandonados por sus dueños; décadas después, estos formaron grupos genéticos distintos

lr.pe

Las aguas cálidas y con más alimento atraen a las ballenas

El análisis también mostró una relación entre la presencia de las ballenas de Omura y los niveles de clorofila. Este indicador permite conocer la cantidad de vida microscópica presente en el océano y, por tanto, ofrece una referencia sobre la productividad marina y la disponibilidad de alimento.

Durante los meses más cálidos, las condiciones del océano parecen generar mejores oportunidades para que las ballenas encuentren alimento. “Nuestros hallazgos proporcionan una base importante para comprender cómo las ballenas de Omura utilizan las aguas australianas y cómo podrían responder a los cambios ambientales”, señaló Christine Erbe, coautora del estudio.

La información obtenida también puede ayudar a planificar la protección de estas aguas y evaluar posibles efectos de actividades como el transporte marítimo, la industria en alta mar y otras fuentes de ruido submarino. Además, los investigadores consideran que estos datos pueden mejorar el conocimiento sobre cómo el cambio climático futuro podría modificar el comportamiento de la especie.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 21 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Patricia Iturregui: "Si esto es el diálogo y la democracia para Fuerza Popular, ¿cómo será el autoritarismo?"

Pleno del Senado EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

Ciencia

Científicos reconstruyen el rostro del Homo sapiens más antiguo y resulta ser parecido al humano actual

Rusia construye un enorme sistema de radar cerca de Polonia que le permitirá ver hasta 3.000 kilómetros dentro de Europa

Investigadores sudafricanos pintan franjas rojas en las palas de las turbinas eólicas: los resultados sorprenden a los científicos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Patricia Iturregui: "Si esto es el diálogo y la democracia para Fuerza Popular, ¿cómo será el autoritarismo?"

Pleno del Senado EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo

Jorge Gavidia, senador del Partido del Buen Gobierno, votará a favor de delegación de facultades