Ni en el refrigerador ni en el frutero: este es el lugar donde deben guardarse los plátanos para que no se oscurezcan tan rápido

Los plátanos maduran más rápido si están con otras frutas y el frio oscurece la cáscara. Foto: Pexels/Matheus Bertelli

Los plátanos maduran más rápido si están con otras frutas y el frio oscurece la cáscara. Foto: Pexels/Matheus Bertelli

Los plátanos pueden pasar del amarillo al marrón en pocos días, incluso cuando parecen conservarse en condiciones adecuadas. El Consejo Europeo de Información Alimentaria (EUFIC) explicó en junio que la causa principal está en un gas natural que el propio fruto libera y que acelera su maduración. Por ello, el lugar donde se colocan dentro de casa puede marcar una diferencia importante.

La recomendación indica un espacio fresco, ventilado y oscuro. Un ambiente con una temperatura aproximada de 13 a 15 °C permite ralentizar el proceso sin provocar el daño que el frío intenso puede causar en la cáscara. Un sótano, una despensa fresca o un espacio similar pueden ser opciones más apropiadas.

Un gas que acelera la maduración

Los plátanos pertenecen al grupo de frutos climatéricos, capaces de continuar su maduración después de la cosecha. Durante este proceso producen etileno, una hormona vegetal en forma de gas que transforma el almidón en azúcares y provoca el cambio de color de la cáscara, del verde al amarillo y después al marrón.

El proceso crea un efecto en cadena. A medida que el fruto madura, libera más etileno, lo que acelera su propia evolución. Este gas también afecta a otros alimentos próximos, como manzanas, peras y tomates. Por eso, mantener el racimo junto a otros frutos dentro de un recipiente cerrado puede acelerar el deterioro de varios productos a la vez.

Ni el refrigerador ni el frutero

El frutero cerrado tampoco representa una buena alternativa. La acumulación de etileno favorece una maduración más rápida, mientras que el calor de una cocina, la exposición directa al sol o la cercanía de un horno pueden acelerar todavía más el proceso.

El refrigerador plantea otro problema cuando los plátanos todavía no alcanzan su punto óptimo. Por debajo de 12 °C, el fruto puede sufrir un daño por frío que oscurece la cáscara en poco tiempo, aunque la pulpa del interior permanezca en condiciones adecuadas. En cambio, cuando ya está maduro, el frío sí puede ayudar a conservar su interior durante algunos días más.

Consejos para que se mantengan en buen estado

Además de elegir un sitio adecuado, conviene colgar la mano de plátanos de un gancho para evitar golpes y presiones sobre una misma zona. Cuando una pieza alcanza la madurez antes que las demás, separarla del grupo permite consumirla sin acelerar el proceso del resto.

Otro recurso consiste en cubrir con film plástico la corona del racimo, donde se encuentran los tallos. Esta medida puede reducir ligeramente el intercambio de gases y retrasar la maduración.

Si alguno ya está muy maduro, tampoco es necesario desecharlo. La pulpa, una vez separada de la cáscara, puede conservarse en el congelador durante varios meses y utilizarse después para preparar compotas, batidos o productos de repostería.