Esta pirámide 'imperfecta' fue pieza clave en el desarrollo arquitectónico de las grandes pirámides de Guiza y su forma lisa

La Pirámide Acodada en Dahshur, construida durante el reinado del faraón Snefru, es fundamental para entender la evolución de la arquitectura. Foto: Magazine Civitatis.

La Pirámide Acodada en Dahshur, construida durante el reinado del faraón Snefru, es fundamental para entender la evolución de la arquitectura. Foto: Magazine Civitatis.

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En el complejo arqueológico de Dahshur se levanta una estructura singular que fue clave para comprender la evolución de la arquitectura funeraria del Antiguo Egipto: la llamada Pirámide Acodada o 'Bent Pyramid', construida durante el reinado del faraón Snefru hacia el siglo XXVI a. C. A 40 kilómetros de El Cairo, fue algo así como el lugar donde se experimentó arquitectónicamente.

La estructura es considerada por los egiptólogos como una etapa intermedia decisiva entre las pirámides escalonadas —como la de Zoser en Saqqara— y las pirámides de caras completamente lisas, como la de Keops en Guiza.

De acuerdo con National Geographic, la construcción presenta una variación visible en su inclinación: comienza con un ángulo de 60 grados y luego continúa con una pendiente más suave de aproximadamente 43 grados. Esta modificación estructural ocurrió después de los 47 metros y aún no se define si obedeció a causas estructurales o si se hizo de manera intencionada.

Detalles importantes de la pirámide de Dahshur

Dahshur destaca en el contexto de las pirámides del Reino Antiguo porque la Pirámide Acodada conserva todavía una parte significativa de su revestimiento original de piedra caliza, algo poco común en estructuras de este periodo, lo que la convierte en la mejor conservada de Egipto.

Este recubrimiento, que en su origen cubría toda la superficie exterior, formaba una capa lisa y pulida que daba a la pirámide su apariencia final brillante bajo el sol del desierto, como era característico en las construcciones funerarias egipcias.

Descubrimientos en Dahshur

El complejo arqueológico de Dahshur forma parte del área declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO dentro de la necrópolis de Menfis. El sitio contiene algunas de las estructuras más importantes para entender la evolución de las pirámides egipcias, desde el Reino Antiguo hasta el Reino Medio, incluidos monumentos de los faraones Snefru, Amenemhat III y Senusret III.

Uno de los hallazgos más relevantes del sitio es el conjunto de pirámides de Snefru, especialmente la Pirámide Acodada y la Pirámide Roja. Esta última es considerada por la egiptología como la primera pirámide de caras lisas completamente exitosa, con una estructura estable y un diseño uniforme, que marcó un avance decisivo en la ingeniería del Reino Antiguo.