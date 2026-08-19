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Ciencia

Un avance sin precedentes: científicos construyeron cerebros en miniatura que pueden percibir el paso del tiempo

Estos cultivos creados con células madre logran sobrevivir seis años en laboratorio.

Varias secciones de un organoide, desarrolladas para simular procesos de maduración cerebral. Foto: Irene Faravelli y Noelia Antón Bolaños
Varias secciones de un organoide, desarrolladas para simular procesos de maduración cerebral. Foto: Irene Faravelli y Noelia Antón Bolaños
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El cerebro humano, un órgano fascinante compuesto por 86 mil millones de neuronas y billones de conexiones, requiere cerca de dos décadas para completar su desarrollo. Esta maduración, sumada a la barrera natural del cráneo, dificulta su estudio directo durante las etapas posteriores al nacimiento. Frente a este desafío, un equipo de investigadores dio un salto cualitativo al cultivar en laboratorio pequeños conjuntos celulares derivados de células madre. Estos modelos tridimensionales, conocidos como organoides, lograron registrar el paso del tiempo y conservar un recuerdo biológico de su trayectoria madurativa.

El hallazgo, divulgado en la revista Nature, marca un hito histórico tras mantener estas estructuras activas durante casi seis años. A diferencia de ensayos previos que expiraban en pocas semanas o meses, esta investigación constató una evolución celular prolongada. Los expertos confirmaron que la diversidad celular de estos ‘minicerebros’ conserva la capacidad de guardar y evocar su edad biológica, según detallaron los autores del proyecto. Con este logro, la ciencia accede por primera vez a un archivo vivo sobre períodos clave e inaccesibles de la mente humana.

El reloj epigenético: células que recuerdan su propia edad

A través de herramientas genéticas, imágenes microscópicas y lecturas electrofisiológicas, el grupo científico evaluó el crecimiento de decenas de cultivos. La utilización de marcas en el ADN como relojes epigenéticos ratificó que las muestras in vitro siguen una pauta temporal idéntica a la de los órganos reales. Para comprobar esta memoria interna, el personal investigador desagregó organoides de distintas etapas y reunió sus componentes en entidades compuestas llamadas quimeroides.

Los resultados sorprendieron a la comunidad: las unidades celulares mantuvieron el registro de su etapa previa a pesar de la separación. Por ejemplo, los progenitores con mayor recorrido temporal retomaron su labor exactamente donde la dejaron, produciendo células maduras como los astrocitos en apenas dos semanas, una tarea que en condiciones normales exigiría dos meses.

Seis años de vida in vitro y el secreto de la “gimnasia neuronal”

La supervivencia de estos tejidos durante casi un sexenio exigió superar obstáculos técnicos complejos, pues las neuronas maduras destacan por su fragilidad. Para evitar su deterioro progresivo, los especialistas idearon un método de estimulación constante que mantuvo las conexiones en descarga espontánea continua, una especie de rutina física celular para esquivar la degeneración.

Asimismo, formularon un entorno químico especial en el medio de cultivo para emular el líquido del sistema nervioso central. Gracias a este soporte, proliferaron astrocitos, indispensables para la barrera hematoencefálica, y oligodendrocitos, responsables de sintetizar la vaina de mielina que aísla las fibras nerviosas.

Una nueva ventana hacia los misterios del desarrollo cerebral humano

El éxito de este experimento brinda una plataforma inédita para examinar aspectos estructurales y funcionales de la maduración postnatal sin recurrir a procedimientos invasivos. "Los organoides cultivados en cronogramas extendidos y la riqueza de datos generada representan un sistema experimental poderoso", concluyen los científicos en su reporte. Esta herramienta aporta luz sobre la neotenia, la evolución y los mecanismos sutiles que rigen la mente de nuestra especie.

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