Una investigación de la Universidad de Stanford reconstruyó la mayor extinción de la Tierra hace 252 millones de años, revelando el impacto del aumento térmico y la pérdida de oxígeno. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Una investigación liderada por la Universidad de Stanford reconstruyó las condiciones de la mayor extinción de la Tierra hace 252 millones de años. El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), determinó que el alza térmica y la pérdida de oxígeno resultaron decisivos en la desaparición masiva de organismos marinos durante el periodo Pérmico-Triásico. Esos hallazgos permiten evaluar la respuesta futura de la biodiversidad ante la actual crisis climática.

Aquel evento histórico inició en un planeta con mares fríos y oxigenados, justo antes de una inyección masiva de dióxido de carbono. Hoy, las emisiones de combustibles fósiles alteran con rapidez los ecosistemas acuáticos mediante el calentamiento y la desoxigenación. Erik Sperling, líder sénior del estudio y profesor asociado en la institución estadounidense, advirtió que comprender la reacción terrestre de ese periodo podría informarnos sobre lo que está por venir.

¿Qué evidencia revela el estudio sobre la similitud entre los océanos actuales y la mayor extinción de la Tierra?

Un trabajo difundido el 6 de julio de 2026 aclara que los océanos contemporáneos todavía no alcanzan el escenario drástico registrado hace 251,9 millones de años tras el vulcanismo masivo. El paralelismo reside en la dinámica del fenómeno: la masiva liberación de gases contaminantes eleva la temperatura, resta oxígeno disuelto y acidifica el medio acuático. Los investigadores emplean ese evento geológico antiguo como un patrón para prever cómo reaccionarán las especies biológicas ante el actual trastorno ambiental provocado por la actividad humana.

Mediante ensayos de respirometría y modelos del metabolismo respiratorio, los especialistas descubrieron por qué aquel colapso perjudicó de forma tan dispar a la fauna marina. Diversas criaturas paleozoicas resistían concentraciones reducidas de O2 en entornos fríos, pero sus necesidades de ventilación se disparaban aceleradamente conforme el calor subía. Esta marcada fragilidad ayuda a comprender la desaparición masiva sufrida por braquiópodos o crinoideos; al respecto, Sperling remarcó que “el calentamiento y la pérdida de oxígeno son los factores clave”.

La vinculación con nuestra era se centra en el impacto térmico sobre la capacidad respiratoria de la fauna mar adentro, alejando la idea de una catástrofe inevitable. El líder sénior del estudio detalló que la crisis pérmica comenzó desde “un océano relativamente frío y relativamente bien oxigenado” previo a la inyección masiva de CO2. Comprender esa metamorfosis histórica ayuda a determinar qué seres vivos presentan mayor vulnerabilidad si la crisis climática contemporánea evoluciona hacia escenarios térmicos similares a los del periodo Pérmico-Triásico.

¿Cómo transformó la Gran Mortandad la vida en los océanos según Stanford?

El estudio revela la causa directa del cambio en la biodiversidad marina tras la extinción masiva. Durante 280 millones de años, la fauna paleozoica, integrada por braquiópodos y crinoideos, pobló masivamente los fondos acuáticos. La catástrofe redujo severamente a dichos grupos e impulsó a bivalvos, gasterópodos, peces y equinodermos. Como resultado de esa transformación evolutiva, la era actual alberga solo unos 400 tipos de braquiópodos frente a 15.000 de bivalvos.

La investigación destaca una ventaja fisiológica clave en la selección taxonómica de la fauna moderna. Los organismos con mayor actividad biológica, provistos de músculos, branquias y sistemas respiratorios eficientes, respondieron mejor ante la escasez de oxígeno provocada por el alza térmica. Los científicos afirman que la hipoxia impulsada por el calentamiento explica la reorganización ambiental permanente de los mares, al eliminar especies vulnerables con mayor intensidad.

El fenómeno térmico global incrementó los valores entre 8 y 12 °C durante la crisis histórica, relegando la acidificación oceánica a un plano secundario. Frente a las proyecciones para este siglo de un aumento de 1,5 a 4 °C sobre niveles preindustriales, Erik Sperling remarca una advertencia crucial: “Todavía estamos en un punto en el que podemos cambiar las cosas y hacer algo al respecto”.