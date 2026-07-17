Una investigación resuelve el misterio de las "Cataratas de Sangre" de la Antártida

Las Cataratas de Sangre se filtran desde el glaciar Taylor hasta el lago Bonney. Foto: Wikimedia

Las Cataratas de Sangre se filtran desde el glaciar Taylor hasta el lago Bonney. Foto: Wikimedia

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En el gélido y árido paisaje de la Antártida, un líquido de color rojo oscuro brota desde el extremo del glaciar Taylor. Este flujo, que tiñe el hielo con vetas que parecen sangre, permanece en estado líquido pese a las temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

El mecanismo que da origen a este fenómeno natural, conocido como Cataratas de Sangre, ha sido un enigma durante más de un siglo. Una nueva investigación publicada en la revista Antarctic Science reveló cómo la salmuera llega desde el interior del glaciar hasta la superficie. Además de su llamativo aspecto, también alberga microorganismos que han permanecido aislados de la luz solar durante más de 1,5 millones de años.

Las Cataratas de Sangre se ha convertido en un sitio de estudio clave. Foto: NASA

No es sangre, sino hierro oxidado

El geólogo australiano Griffith Taylor, quien descubrió las Cataratas de Sangre en 1911, creyó inicialmente que el color rojizo se debía a la presencia de algas. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que no se trataba ni de sangre ni de microorganismos.

El fenómeno tiene su origen en una salmuera rica en hierroque quedó atrapada bajo el extremo norte del glaciar Taylor hace al menos 1,5 millones de años. Los científicos creen que se trata de una antigua bolsa de agua de mar que quedó aislada cuando el glaciar avanzó y terminó sellada bajo el hielo.

Esquema de las Cataratas de Sangre y sus comunidades microbianas subglaciales. Foto: Wikimedia

Con el paso del tiempo, el agua se volvió cada vez más salina. Esa elevada concentración de sales redujo su punto de congelación, permitiéndole mantenerse en estado líquido incluso en uno de los lugares más fríos del planeta.

Cuando la salmuera alcanza la superficie, entra en contacto con el oxígeno del aire. Entonces el hierro se oxida —un proceso similar al que produce el óxido en los metales—, lo que da lugar al característico color rojo que hizo famoso a este fenómeno natural.

Un recorrido de 300 metros bajo el hielo

Durante décadas, los científicos no lograban explicar cómo la salmuera conseguía ascender desde cientos de metros bajo el glaciar hasta la superficie.

En 2017, un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks utilizó tecnología de radar para estudiar el interior del glaciar. Gracias a esas mediciones, identificó un recorrido de aproximadamente 300 metros formado por canales presurizados que conectan el reservorio subglacial con las Cataratas de Sangre.

Imágenes de lapso de tiempo de las Cataratas de Sangre. Foto: Doran et al., Antarct. Sci. , 2026

Ese estudio también resolvió otra incógnita: cómo puede fluir agua líquida a través de un glaciar tan frío. Aunque la elevada salinidad dificulta su congelación, las pequeñas porciones de agua que sí llegan a congelarse liberan calor. Ese calor calienta el hielo que rodea el canal y ayuda a mantener abierta la vía por la que circula la salmuera.

"Aunque parezca contradictorio, el agua libera calor al congelarse, y ese calor calienta el hielo circundante más frío", explicó Erin Pettit, glacióloga y miembro del equipo. "El glaciar Taylor es ahora el glaciar conocido más frío que mantiene un flujo de agua constante."

Un ecosistema aislado durante más de un millón de años

Las Cataratas de Sangre no solo llaman la atención por su color. A cientos de metros bajo el hielo existe un ecosistema microbiano que ha permanecido prácticamente aislado del resto del mundo durante más de un millón de años.

En ese ambiente prácticamente no hay oxígeno ni llega la luz solar. Aun así, las bacterias sobreviven obteniendo energía mediante reacciones químicas en las que intervienen compuestos de azufre y hierro.

La microbióloga Jill Mikucki, de la Universidad de Tennessee, tardó varios años en obtener muestras de agua de este entorno extremo. Los análisis revelaron que bajo el glaciar existe una comunidad de microorganismos activa y adaptada a sobrevivir gracias a las reacciones químicas que ocurren en ese ambiente.

Los científicos creen que este tipo de ecosistemas podría no ser exclusivo de la Antártida. Por ello, las Cataratas de Sangre se han convertido en un importante laboratorio natural para la astrobiología, ya que ofrecen un modelo para comprender cómo podría existir vida en ambientes helados y sin oxígeno, como el subsuelo de Marte o el océano oculto de Europa, una de las lunas de Júpiter.

La presión bajo el hielo impulsa las Cataratas de Sangre

El estudio más reciente, dirigido por el geocientífico Peter Doran, de la Universidad Estatal de Luisiana, se centró en comprender cómo la salmuera logra escapar del interior del glaciar.

En septiembre de 2018, los investigadores reunieron datos de tres sistemas de observación que funcionaban simultáneamente cerca del glaciar Taylor: una estación GPS que medía los movimientos de la superficie, una cámara que fotografiaba diariamente las Cataratas de Sangre y sensores de temperatura instalados en el lago situado bajo el glaciar.

Aunque ninguno de estos equipos había sido instalado para registrar un episodio de descarga de salmuera, la coincidencia permitió observar en tiempo real cómo reaccionaba el glaciar durante uno de estos eventos.

En las semanas siguientes, la superficie del glaciar descendió unos 15 milímetros y su velocidad de avance disminuyó cerca de un 10%. Al mismo tiempo, los sensores detectaron una anomalía repentina en la temperatura del lago y las imágenes mostraron la aparición casi diaria de nuevas manchas rojizas alrededor de las Cataratas de Sangre.

Los investigadores concluyeron que la presión de la salmuera atrapada bajo el hielo aumenta de forma gradual hasta que finalmente se libera en pulsos. Cada uno de estos episodios modifica ligeramente la superficie del glaciar y ralentiza temporalmente su movimiento antes de que el proceso vuelva a comenzar.

Podría convertirse en un sistema natural de alerta temprana

Los autores del estudio consideran que el seguimiento continuo de las Cataratas de Sangre permitirá comprender mejor la dinámica interna del glaciar Taylor. Observar cómo cambia la frecuencia e intensidad de estos episodios podría ofrecer nuevas pistas sobre la presión del agua atrapada bajo el hielo y sobre la evolución del glaciar con el paso del tiempo.

Si futuras investigaciones confirman esta relación, las Cataratas de Sangre podrían convertirse en un valioso indicador natural para detectar cambios que ocurren en las profundidades del glaciar Taylor y ayudar a comprender mejor uno de los entornos más extremos y enigmáticos de la Antártida.