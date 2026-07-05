Después de la Gran Muralla China, África construye un “Muro de Árboles” de 8.000 km para frenar al Sahara, restaurar tierras y alimentar a millones de personas

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La expansión del desierto del Sáhara representa una de las mayores amenazas para millones de habitantes del continente africano. Ante este desafío, 11 países pusieron en marcha la Gran Muralla Verde, una iniciativa que recorre unos 8.000 kilómetros y que busca recuperar ecosistemas degradados, fortalecer la agricultura y ofrecer nuevas oportunidades económicas a las comunidades más vulnerables.

Lanzado por la Unión Africana en 2007, el proyecto abarca Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, Eritrea y Yibuti. Aunque nació como una barrera de vegetación para contener el avance del desierto, con el paso de los años amplió su alcance y se convirtió en una estrategia de restauración ambiental y desarrollo para la región del Sahel.

¿Qué objetivos persiguen los 11 países africanos?

La Gran Muralla Verde tiene metas ambiciosas para 2030. La iniciativa pretende restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada, crear 10 millones de empleos y capturar 250 millones de toneladas de dióxido de carbono.

El proyecto abarca una franja de tierra de unos 8.000 km de longitud, desde Yibuti, en el este de África, hasta Dakar, en el oeste. Foto: Great Green Wall Initiative

Además de contener el avance del Sáhara, el programa busca conservar los recursos hídricos, mejorar la fertilidad del suelo y fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas. Estas acciones también persiguen aumentar la resiliencia de las comunidades frente al cambio climático.

La Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde coordina el trabajo entre los países participantes. El proyecto cuenta con el respaldo de organismos internacionales y de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que supervisa los avances.

¿Cómo podría la Gran Muralla Verde transformar la vida de millones?

En algunas localidades, los efectos positivos ya resultan visibles. Uno de esos casos se encuentra en Madugumsumi, una aldea del estado nigeriano de Jigawa, cerca de la frontera con Níger. Allí, una franja compuesta por unos 10.000 árboles distribuidos a lo largo de seis kilómetros ayuda a proteger viviendas y cultivos de los fuertes vientos cargados de arena.

Imagen satelital de la extensión que planea cubrir La Gran Muralla Verde en África. Foto

Galadima Bulama, agricultor de la comunidad, recordó que antes el desierto había ocupado gran parte de la zona. "Ahora, cuando sopla el viento, los árboles lo bloquean y reducen los daños. Nos han dado esperanza", afirmó.

La población local también participa en la conservación del proyecto. Un centenar de habitantes vigila las plantaciones para impedir la tala y evitar el ingreso del ganado. Musa Balaman, jefe de la aldea, destacó la importancia de preservar el trabajo realizado. "Recordamos a la gente lo importante que es este proyecto. Se anima a los agricultores a plantar más árboles", explicó.

La Gran Muralla Verde no es solo una hilera de árboles

La idea inicial consistía en crear una barrera vegetal continua, pero con el tiempo el concepto evolucionó. Actualmente, la iniciativa incluye programas de restauración de tierras, manejo del agua, apoyo a la producción agrícola y creación de empleos verdes.

El objetivo consiste en impulsar el desarrollo económico de las comunidades del Sahel y reducir los efectos de la degradación ambiental. Esta estrategia permite adaptar las acciones a las necesidades de cada país y de cada territorio.

El interés por este modelo incluso traspasó las fronteras del Sahel. La Comunidad para el Desarrollo de África Austral estudia una propuesta similar para 16 países del sur del continente.

El proyecto avanza lentamente

A pesar de sus objetivos, la ejecución del proyecto todavía enfrenta importantes obstáculos. Según Sakhoudia Thiam, experto de la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde, el programa apenas alcanza un avance de 30% para la década 2020-2030.

La falta de financiamiento y la inseguridad en varias zonas del Sahel dificultan el trabajo sobre el terreno. En países como Malí, Burkina Faso y algunas regiones del norte de Nigeria, la presencia de grupos armados limita las actividades de seguimiento y mantenimiento.

"Las ambiciones son enormes, pero los medios no son suficientes", señaló Thiam en un reportaje de El País. El especialista añadió que los anuncios de financiamiento no siempre se traducen en recursos disponibles para los países.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación calcula que se necesitarán al menos 33.000 millones de dólares para alcanzar las metas previstas. Mientras tanto, los responsables del programa continúan en busca de nuevas inversiones para acelerar una iniciativa que muchos consideran un símbolo de cooperación y esperanza para África.