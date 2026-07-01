Suiza desarrolla un invento que cambiaría el futuro de los océanos: arrecifes artificiales impresos en 3D

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Los arrecifes de coral, considerados entre los ecosistemas más ricos del planeta, atraviesan una crisis debido al calentamiento global y la acidificación de los océanos. Ante este escenario, una empresa emergente suiza desarrolló una tecnología basada en impresión 3D que busca acelerar la recuperación de estos hábitats marinos mediante arrecifes artificiales diseñados para favorecer el crecimiento natural de los corales.

La empresa Rrreefs, surgida de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich), creó un sistema modular fabricado con arcilla ecológica impresa en 3D que reproduce las condiciones físicas necesarias para que corales, peces y otros organismos puedan establecerse como ecosistema.

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Los arrecifes de coral enfrentan un futuro crítico

Conocidos como las "selvas tropicales de los océanos", los arrecifes de coral albergan entre una cuarta parte y un tercio de todas las especies marinas conocidas, pese a ocupar apenas entre el 0,1% y el 0,2% del fondo marino. Además de ser las estructuras más grandes construidas por organismos vivos en la Tierra, también protegen las costas al actuar como barreras naturales frente al oleaje.

Los módulos de arcilla utilizados por Rrreefs se fabrican mediante una impresora 3D. Foto: Rrreefs

Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran gravemente amenazados por el aumento de la temperatura del mar y la acidificación del agua. Los pequeños organismos que construyen los arrecifes permanecen fijos a su entorno y no pueden desplazarse para escapar de estos cambios.

Según estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), si el calentamiento global alcanza 1,5 °C, entre el 70% y el 90% de los corales podrían desaparecer antes de 2050. Si la temperatura aumenta 2 °C, la pérdida podría llegar hasta el 99%. Los océanos son especialmente vulnerables porque absorben más del 90% del exceso de calor generado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.

El blanqueamiento amenaza la supervivencia de los corales

Cuando la temperatura del agua supera determinados niveles, ocurre el llamado blanqueamiento de los corales. Durante este proceso, los corales expulsan las microalgas con las que mantienen una relación de simbiosis, por lo que pierden sus característicos colores.

Investigadores quieren ayudar a los corales con andamios de arcilla fabricados con una impresora 3D. Foto: Rrreefs

Como consecuencia, su crecimiento se detiene y disminuye su capacidad para defenderse de depredadores. Si la temperatura del agua desciende lo suficientemente rápido, las microalgas pueden volver a colonizar los corales y estos recuperarse, aunque solo durante un periodo aproximado de ocho semanas. Si el estrés térmico persiste, el coral muere y únicamente permanece su esqueleto calcáreo de color blanco. La repetición constante de estos episodios impide que los arrecifes logren regenerarse por completo.

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Un arrecife artificial impreso en 3D

Con el objetivo de favorecer la recuperación de estos ecosistemas, Rrreefs desarrolló un sistema compuesto por módulos de arcilla ecológica fabricados mediante impresión 3D.

A diferencia de otros materiales, estos elementos resisten de forma duradera la acción del agua de mar acidificada. Además, su diseño modular permite crear distintas texturas, cavidades y patrones de circulación del agua que incrementan las probabilidades de que los pólipos de coral se adhieran de manera natural. Las numerosas cavidades también sirven de refugio para diversas especies que habitan en los arrecifes.

"Estas estructuras crean las condiciones físicas necesarias para que los corales, los peces y otros organismos puedan establecerse de manera autónoma", explica la empresa en un comunicado.

Según Rrreefs, este sistema aprovecha la capacidad natural de regeneración de los océanos sin requerir una intervención humana permanente. La compañía señala que los arrecifes artificiales actúan como una medida inmediata y que, posteriormente, pueden convertirse en la base para la formación de nuevos arrecifes naturales. Además, requieren muy poco mantenimiento una vez instalados.

Resultados obtenidos en cinco países

La empresa asegura que durante los últimos cuatro años ha probado y perfeccionado esta tecnología en cinco países distintos.

De acuerdo con Rrreefs, los proyectos han mostrado resultados alentadores. Entre 4.000 y 15.000 nuevos corales colonizan cada superficie de 100 metros cuadrados durante el primer año, mientras que la cantidad de peces puede multiplicarse entre dos y 10 veces en pocos meses en comparación con zonas similares donde no se aplicaron medidas de restauración.

La empresa emergente también destaca que sus sistemas no contienen plástico, pueden instalarse sin maquinaria pesada y están diseñados para soportar condiciones meteorológicas extremas. Además, cada iniciativa se desarrolla junto con socios locales para garantizar un impacto duradero y una gestión compartida a largo plazo.

Fundada en 2021 por cuatro emprendedoras con perfiles complementarios, Rrreefs reúne a especialistas en estrategia científica, desarrollo comercial, diseño de productos, operaciones de campo y cooperación internacional, además de contar con un consejo asesor integrado por expertos en finanzas, seguros, investigación científica y ecología de arrecifes de coral.