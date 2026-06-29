Científicos argentinos descubren una planta de 150 millones de años con una preservación celular única en el mundo

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Un equipo de investigadores argentinos identificó una nueva especie de planta que vivió hace aproximadamente 150 millones de años en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz. El ejemplar fosilizado destaca por el extraordinario estado de conservación de los restos, que permitió observar estructuras celulares con un nivel de detalle muy poco habitual.

La especie fue denominada Austrohamia vitrea y sus fósiles fueron encontrados en rocas jurásicas del Macizo del Deseado. La investigación estuvo liderada por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), cuyos resultados fueron publicados en la revista científica American Journal of Botany.

La especie fue bautizada como Austrohamia vitrea y pertenece al grupo de las coníferas. Foto: Museo Egidio Feruglio

¿A qué clase pertenece la planta descubierta?

Los investigadores clasificaron a Austrohamia vitrea dentro de la familia Cupressaceae, el mismo grupo al que pertenecen actualmente el alerce patagónico, también conocido como lahuán, y los cipreses.

La nueva especie apareció en rocas jurásicas de la provincia de Santa Cruz. Foto: Museo Egidio Feruglio

El nombre de la especie proviene del término latino vitrea, que significa 'de vidrio'. La denominación hace referencia al aspecto translúcido que presentan sus hojas y ramas, las cuales quedaron preservadas en rocas con un alto contenido de sílice. Gracias a ello, los científicos pudieron examinar su anatomía en tres dimensiones.

“En los cortes delgados de este tipo de rocas podemos ver células y tejidos con mucha claridad”, explica Ignacio Escapa, coautor del trabajo de investigación.

El especialista señaló que este tipo de conservación es inusual, ya que durante el proceso de fosilización normalmente se destruyen o alteran las estructuras celulares originales. Además, destacó que Austrohamia vitrea es la primera especie de este género cuya anatomía interna se conserva en tres dimensiones, lo que aporta información valiosa sobre la biología y la forma de vida de estas plantas durante el Mesozoico.

¿Cómo se conservó la planta fósil durante millones de años?

Hace más de 150 millones de años, el Macizo del Deseado era una región marcada por una intensa actividad volcánica y geotérmica. En ese entorno, aguas termales cargadas de minerales impregnaron rápidamente las ramas y hojas de Austrohamia vitrea, favoreciendo un proceso de mineralización excepcional.

Como resultado, la materia orgánica fue reemplazada por minerales sin perder gran parte de su estructura original, lo que permitió conservar detalles anatómicos que rara vez sobreviven al paso del tiempo.

Esta preservación hizo posible identificar tejidos encargados del transporte de agua y nutrientes dentro de las hojas, así como los estomas, pequeños poros mediante los cuales la planta realizaba el intercambio de gases con el ambiente. Estos detalles ofrecen una valiosa ventana para comprender cómo eran y funcionaban estas plantas que habitaron la Patagonia durante el período Jurásico.