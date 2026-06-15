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Ciencia

El cazador de Lucy fue revelado por los científicos: un cocodrilo gigante aterrorizó a los primeros ancestros humanos

Este depredador alcanzó 4 metros de longitud, ocupó el nivel más alto de la cadena alimenticia y fue una amenaza para los homininos de la época.

Describen una nueva especie de cocodrilo que vivió hace más de 3 millones de años. Foto: Tyler Stone / Universidad de Iowa
Describen una nueva especie de cocodrilo que vivió hace más de 3 millones de años. Foto: Tyler Stone / Universidad de Iowa
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En los antiguos paisajes de África oriental, donde hace más de 3 millones de años caminó la célebre 'Lucy', un nuevo depredador emerge desde el registro fósil. Un equipo liderado por la Universidad de Iowa identificó una especie de cocodrilo desconocida hasta ahora, bautizada como Crocodylus lucivenator, un nombre que alude directamente a su presunto papel como cazador de Lucy.

El hallazgo, publicado en la revista Journal of Systematic Palaeontology, sitúa a este reptil entre 3,4 y 3 millones de años atrás en la región de Hadar, en la actual Etiopía. Allí convivió con Australopithecus afarensis, la especie de hominino a la que pertenece el icónico fósil descubierto en 1974. El animal habría alcanzado hasta 4 metros de longitud, con un peso estimado de hasta 1.300 libras, lo que lo convierte en uno de los grandes depredadores del ecosistema plioceno.

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Una nueva especie de cocodrilo en los tiempos de Lucy

El paleontólogo Christopher Brochu, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Iowa, encabezó el análisis de 121 restos fósiles procedentes de la Formación Hadar. El material incluyó fragmentos de cráneo, mandíbulas y dientes de múltiples individuos, hallados en excavaciones del valle del Afar.

Durante una visita al museo de Addis Abeba en 2016, Brochu identificó rasgos anatómicos singulares, entre ellos una protuberancia en el hocico inexistente en cocodrilos africanos actuales. Según el investigador, esta estructura podría haber cumplido funciones relacionadas con el cortejo. La especie también presenta un hocico más alargado en comparación con otros reptiles contemporáneos, lo que refuerza su diferenciación taxonómica dentro del grupo.

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Un depredador dominante donde vivieron los primeros homininos

El análisis paleoecológico sugiere que Crocodylus lucivenator ocupó el nivel más alto de la cadena trófica en el entorno de Hadar. Christopher Brochu afirmó que este reptil pudo representar "la mayor amenaza para nuestros ancestros", incluso por encima de carnívoros terrestres como hienas o grandes felinos. Su estrategia habría sido la emboscada: oculto en ríos y lagunas, a la espera de presas.

Los investigadores también documentaron señales de interacción violenta entre individuos de la misma especie, incluidas lesiones cicatrizadas en la mandíbula de un ejemplar. Stephanie Drumheller, de la Universidad de Tennessee, interpretó estas marcas como evidencia de combates entre cocodrilos. El entorno donde habitó este animal combinó sabanas, bosques ribereños y humedales, un mosaico ecológico que permitió la coexistencia de fauna diversa, incluidos los primeros homininos.

Preguntas frecuentes para ampliar el artículo: ¿cómo se compara este cocodrilo con especies actuales?, ¿qué otros depredadores coexistieron con Australopithecus afarensis?, ¿qué métodos permiten identificar nuevas especies a partir de fósiles fragmentarios?, ¿qué evidencia directa existe de interacción entre homininos y grandes reptiles en el Plioceno?

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