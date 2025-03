Eclipse solar del 29 de marzo de 2025: ¿por qué California quedará fuera de su visibilidad?

Este 29 de marzo de 2025, el cielo ofrecerá un fenómeno astronómico único, con un eclipse solar parcial visible en el noreste de Estados Unidos. El evento, que sucede poco después de un eclipse lunar total, permitirá observar cómo la Luna cubre parcialmente al Sol, creando una imagen en forma de media luna justo al amanecer.

El eclipse solar del 29 de marzo será visible en trece estados de EE. UU., con una mayor intensidad hacia el noreste. Sin embargo, California no formará parte de las áreas donde se podrá ver el fenómeno.

¿Por qué California no podrá ver el eclipse solar del 29 de marzo?

California no será testigo del eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025, ya que la trayectoria de la sombra lunar no cruza el continente. Esta información ha sido confirmada por la NASA y el portal especializado Time and Date.

El eclipse solo será visible en ciertas regiones del hemisferio norte, incluyendo el noreste de EE. UU., Canadá, partes de Europa occidental, el norte de África, Groenlandia e Islandia.

¿Qué estados de EE.UU. sí tendrán visibilidad parcial del eclipse solar?

En otras zonas del noreste y el Atlántico Medio, el eclipse será más leve. Los niveles de oscuridad, según las zonas de Estados Unidos, son los siguientes:

Nueva York, la oscuridad alcanzará el 21%

Filadelfia 11%

Rochester 8%

Washington, D. C. 1,2%

Aunque muchos observadores de estas áreas podrán ver el eclipse parcial a medida que el sol asciende por el este, las mejores vistas se obtendrán desde una ubicación costera ubicada lo más al norte posible.

Próximo eclipse solar que sí se podrá ver desde California

El eclipse total de Sol de 2045 se prevé como un evento aún más impresionante y accesible para un mayor número de personas en el continente americano. Se anticipa que oscurezca los cielos desde California hasta Florida, pasando por estados clave y ciudades como Reno en Nevada, Colorado Springs en Colorado y Orlando en Florida.

Además de ser visible en una amplia franja de EE. UU., el eclipse de 2045 atravesará países de América Latina, incluidos Haití, República Dominicana, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil. Esto ofrecerá un espectáculo único a millones de personas, según informó ABC News.