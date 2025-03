El “año del fin del mundo”, según una carta escrita por Isaac Newton

Isaac Newton, conocido por sus contribuciones a la física y las matemáticas, también dedicó parte de su vida a la teología y al estudio de las profecías bíblicas. En una carta escrita en 1704, el científico británico estimó el posible “fin del mundo” basándose en la interpretación de textos religiosos.

Este documento, descubierto entre los manuscritos de Newton y hecho público en 2003 a través del documental de la BBC Newton: The Dark Heretic, muestra que el físico utilizó el “principio del día por un año” para realizar sus cálculos. Newton estimó que el apocalipsis ocurriría 1.260 años después de este hito, involucrando plagas, guerras y la caída de naciones.

¿Cuál es el “año del fin del mundo”, según Newton?

En su carta, Newton aplicó el concepto de que cada día mencionado en las profecías bíblicas equivalía a un año en la historia humana. Con base en esta interpretación, tomó los 1.260 días mencionados en el Libro de Daniel y el Apocalipsis y los transformó en 1.260 años. Newton vinculó este periodo con la fundación del Sacro Imperio Romano en el año 800 d.C. Al sumar los 1.260 años, llegó a la conclusión de que el fin de la era actual ocurriría en 2060. En su escrito, señaló:

“Y los días de las Bestias de corta vida se convierten en años de reinados vividos, el período de 1.260 días, si se data a partir de la conquista completa de los tres reyes en el año 800 d. C., terminará en el año 2060 d. C. Puede terminar más tarde, pero no veo razón para que termine antes. No menciono esto para decir cuándo será el tiempo del fin, sino para poner fin a las conjeturas apresuradas de hombres fantasiosos que frecuentemente predicen el tiempo del fin, y al hacerlo desacreditan las profecías sagradas cuando sus predicciones fallan.

Newton predijo que el reinicio del mundo estaría marcado por plagas y guerras. Foto: Universidad Hebrea de Jerusalen

Sin embargo, Newton no describió este evento como una destrucción absoluta del planeta, sino como el fin de una era caracterizada por conflictos, plagas y guerras. Según su visión, este momento marcaría una “batalla entre el bien y el mal” y daría inicio a una “nueva era” de paz.

Los manuscritos de Isaac Newton

Los estudios sobre las interpretaciones bíblicas de Newton han sido analizados por expertos como Stephen Snobelen, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este investigador descubrió documentos inéditos del físico británico, incluyendo un gráfico donde intentaba descifrar códigos proféticos.

Los manuscritos de Newton estuvieron en colecciones privadas hasta que fueron donados al estado de Israel en 1951. No fue hasta 1969 que se integraron en la Biblioteca de la Universidad Hebrea, donde han sido objeto de estudio por décadas.

El documental Newton: The Dark Heretic, sacó a la luz estos escritos, revelando una faceta menos conocida del científico. Su interés por la interpretación bíblica y su intento de descifrar las profecías reflejan su visión de la ciencia y la religión como disciplinas interconectadas.