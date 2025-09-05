HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo elegir el seguro adecuado para tu vehículo y evitar pagar de más?

Cuando se trata de seleccionar un seguro vehicular, es vital entender que esta decisión puede marcar una diferencia significativa en tu tranquilidad y seguridad.

El seguro vehicular funciona como un respaldo económico ante accidentes de tránsito, robos o daños materiales. Foto: difusión

En un mercado cada vez más competitivo, contar con un seguro vehicular no solo es una obligación legal en muchos casos, sino también una necesidad para proteger tu inversión y tu seguridad. Sin embargo, elegir la póliza correcta puede resultar complicado si no se conocen los factores clave que influyen en el precio y la cobertura.

¿Por qué es importante elegir el seguro vehicular correcto?

El seguro vehicular funciona como un respaldo económico ante accidentes de tránsito, robos o daños materiales. Sin embargo, no todas las pólizas ofrecen lo mismo. Muchas veces, los conductores terminan pagando por coberturas que no necesitan o, por el contrario, adquieren seguros básicos que no los protegen en situaciones críticas.

Elegir bien no solo garantiza tranquilidad, sino que también te permite optimizar tu presupuesto familiar o empresarial.

Factores clave para elegir el seguro de tu vehículo

Tipo de cobertura

Existen diferentes niveles de seguros vehiculares en Perú:

  • SOAT: obligatorio, cubre daños personales en caso de accidente, pero no protege el auto.
  • Seguro contra todo riesgo: protege ante accidentes, robos y daños a terceros.
  • Seguro a terceros: más económico, cubre daños ocasionados a otras personas o vehículos.

Uso del vehículo

Si usas tu auto diariamente en la ciudad, probablemente necesites una cobertura amplia. En cambio, si lo utilizas esporádicamente, un seguro intermedio puede ser suficiente.

Perfil del conductor

Las aseguradoras consideran factores como la edad, la experiencia al volante y el historial de siniestralidad. Estos pueden aumentar o reducir significativamente el costo del seguro.

Valor del vehículo

El precio de la póliza suele estar vinculado al valor comercial del automóvil. Los autos nuevos y de alta gama requieren coberturas más completas, mientras que los modelos antiguos pueden asegurarse con planes más básicos.

Comparación entre aseguradoras

Antes de firmar, es recomendable comparar al menos tres opciones distintas. Existen plataformas digitales que te permiten evaluar precios, beneficios y reputación de las compañías.

Errores comunes que hacen pagar de más en un seguro

  1. No leer la letra chica: muchas pólizas incluyen deducibles o exclusiones que el cliente desconoce.
  2. Elegir por precio y no por cobertura: un seguro barato puede salir más caro si no cubre lo que realmente necesitas.
  3. Renovar automáticamente sin revisar condiciones: algunas aseguradoras aumentan la prima cada año sin ofrecer beneficios adicionales.
  4. No actualizar el valor del vehículo: pagar una póliza alta por un auto cuyo valor de mercado ya bajó es un error frecuente.

Consejos para ahorrar en tu seguro vehicular

  • Cotiza en línea y aprovecha promociones digitales.
  • Evalúa si realmente necesitas coberturas adicionales como lunas, choques menores o asistencia en carretera.
  • Mantén un buen historial de conductor: menos infracciones, menos accidentes y primas más bajas.
  • Considera seguros con pago anual: suelen ser más económicos que los planes mensuales.

Elegir el seguro adecuado para tu vehículo en 2025 implica analizar tu perfil como conductor, el uso que le das al auto y las coberturas que realmente necesitas. Con una buena comparación y evitando los errores más comunes, podrás obtener un plan que te proteja sin pagar de más.

