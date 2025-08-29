HOYSuscripcion LR Focus

Los 10 errores más frecuentes de los conductores que perjudican su vehículo sin darse cuenta

La seguridad al volante no es opcional. Muchas veces, los accidentes se deben a errores simples que se pueden evitar con educación y atención. 

El freno de mano no solo es útil en pendientes, sino que también ayuda a mantener el vehículo en su lugar cuando está estacionado. Foto: difusión
Muchos conductores cometen errores que, aunque parecen inofensivos, pueden tener consecuencias graves para la salud de su vehículo. A menudo, estos descuidos se traducen en costosas reparaciones y un rendimiento deficiente.

Muchos conductores cometen algunos errores, desde la falta de mantenimiento hasta el uso inadecuado de los sistemas del automóvil, estos errores son más comunes de lo que se piensa. La mayoría de los conductores no son conscientes de cómo sus acciones pueden afectar la longevidad y el rendimiento de su vehículo. Por ello, es fundamental estar informado y adoptar buenas prácticas al volante.

PUEDES VER: Descubre los errores que comprometen la seguridad de tu vehículo sin darte cuenta y aprende a prevenirlos

1. Ignorar el mantenimiento regular

El mantenimiento regular es esencial para el buen funcionamiento de cualquier vehículo. Ignorar cambios de aceite, revisiones de frenos y chequeos de fluidos puede llevar a problemas serios. Un mantenimiento adecuado no solo prolonga la vida del automóvil, sino que también asegura un rendimiento óptimo.

2. No revisar la presión de los neumáticos

La presión inadecuada de los neumáticos puede afectar la seguridad y el consumo de combustible. Conducir con neumáticos desinflados aumenta la resistencia al rodaje, lo que puede resultar en un mayor desgaste y un aumento en el consumo de combustible. Es recomendable revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes.

3. Usar combustible de baja calidad

Optar por combustible de baja calidad puede dañar el motor a largo plazo. Los aditivos presentes en combustibles de mejor calidad ayudan a mantener el motor limpio y funcionando eficientemente. Invertir en un buen combustible es una decisión que puede ahorrar dinero en reparaciones futuras.

4. No cambiar los filtros de aire y aceite

Los filtros de aire y aceite son componentes cruciales que deben ser reemplazados regularmente. Un filtro de aire sucio puede afectar la eficiencia del motor, mientras que un filtro de aceite obstruido puede causar daños internos. Cambiar estos filtros según las recomendaciones del fabricante es vital para el buen estado del vehículo.

PUEDES VER: Los 10 errores más frecuentes al lavar tu auto y las claves para cuidarle la pintura

5. Conducir de manera agresiva

La conducción agresiva, que incluye aceleraciones bruscas y frenadas repentinas, puede causar un desgaste prematuro de los componentes del vehículo. Adoptar un estilo de conducción más suave no solo mejora la seguridad, sino que también contribuye a la durabilidad del automóvil.

6. No prestar atención a las luces de advertencia

Las luces de advertencia en el tablero son señales importantes que no deben ser ignoradas. Si se enciende una luz de advertencia, es importante investigar la causa y tomar las medidas necesarias. Ignorar estas señales puede llevar a problemas mayores y costosos.

7. Olvidar el líquido de frenos

El líquido de frenos es esencial para el funcionamiento del sistema de frenos. No revisar o cambiar el líquido de frenos puede resultar en una disminución de la eficacia del sistema, lo que pone en riesgo la seguridad del conductor y los pasajeros. Es recomendable verificar el nivel de líquido de frenos regularmente.

8. No limpiar el sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración es vital para evitar el sobrecalentamiento del motor. No limpiar o cambiar el refrigerante puede llevar a la acumulación de sedimentos y corrosión, lo que puede causar fallas en el motor. Mantener el sistema de refrigeración en buen estado es fundamental para la salud del vehículo.

PUEDES VER: ¿Cada cuántos kilómetros debes revisar los frenos, neumáticos y batería de tu vehículo?: guía practica de mantenimiento

9. No utilizar el freno de mano

El freno de mano no solo es útil en pendientes, sino que también ayuda a mantener el vehículo en su lugar cuando está estacionado. No usar el freno de mano puede causar daños en la transmisión y aumentar el riesgo de que el vehículo se desplace accidentalmente.

10. Ignorar los ruidos extraños

Los ruidos inusuales pueden ser indicativos de problemas mecánicos. Ignorar estos sonidos puede llevar a daños mayores y costosos. Es importante prestar atención a cualquier cambio en el sonido del vehículo y buscar ayuda profesional si es necesario.

Cabe recordar que, ser un conductor responsable implica estar atento a los detalles y adoptar buenas prácticas que aseguren la longevidad y el rendimiento del vehículo. Evitar estos errores comunes puede resultar en un ahorro significativo y una experiencia de conducción más segura.

