¿Cada cuántos kilómetros debes revisar los frenos, neumáticos y batería de tu vehículo?: guía practica de mantenimiento

La revisión automotriz es una tarea esencial para garantizar la integridad de su vehículo y evitar sorpresas desagradables en la carretera.

La batería de un vehículo debe ser revisada al menos una vez al año.
La batería de un vehículo debe ser revisada al menos una vez al año. | Foto: difusión

El mantenimiento adecuado de un vehículo es esencial para garantizar su seguridad y rendimiento. Conocer la frecuencia con la que se deben revisar componentes críticos como los frenos, neumáticos y batería puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.

Los frenos son uno de los sistemas más importantes de un automóvil, ya que son responsables de detener el vehículo de manera efectiva. Por otro lado, los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, lo que los convierte en un factor crucial para la seguridad. Finalmente, la batería es fundamental para el arranque del motor y el funcionamiento de los sistemas eléctricos. Por ello, es vital realizar revisiones periódicas de estos componentes.

Revisión de frenos: ¿cada cuántos kilómetros?

Los frenos deben ser revisados al menos cada 20.000 kilómetros. Sin embargo, esta cifra puede variar dependiendo del tipo de conducción y las condiciones en las que se utilice el vehículo. Si conduces en áreas montañosas o en condiciones de tráfico intenso, es recomendable realizar una revisión más frecuente, cada 10.000 kilómetros. Además, es importante estar atento a cualquier señal de desgaste, como ruidos extraños o una disminución en la capacidad de frenado.

Neumáticos: mantenimiento y revisión

Los neumáticos son esenciales para la seguridad y el rendimiento del vehículo. Se recomienda revisar la presión de los neumáticos cada mes y realizar una rotación cada 10.000 kilómetros. Además, es importante revisar el estado de la banda de rodadura. Si la profundidad de la banda es inferior a 1,6 mm, es momento de reemplazarlos. También se sugiere realizar una alineación y balanceo cada 20.000 kilómetros para asegurar un desgaste uniforme.

Batería: cuidados y revisiones

La batería de un vehículo debe ser revisada al menos una vez al año. Sin embargo, si el vehículo es utilizado en condiciones extremas, como climas muy fríos o calurosos, es recomendable realizar una revisión cada seis meses. Presta atención a signos de corrosión en los terminales y asegúrate de que la batería esté bien sujeta. Si notas que el motor tiene dificultades para arrancar, podría ser un indicativo de que la batería necesita ser reemplazada.

Además de las revisiones mencionadas, es importante llevar a cabo un mantenimiento general del vehículo. Cambiar el aceite y los filtros según las recomendaciones del fabricante, revisar los niveles de líquido de frenos y refrigerante, y mantener el sistema de luces en buen estado son prácticas que contribuyen a la seguridad y durabilidad del automóvil.

Recuerda que un mantenimiento preventivo adecuado no solo prolonga la vida útil de tu vehículo, sino que también garantiza tu seguridad y la de los demás en la carretera. Mantente informado y realiza las revisiones necesarias para disfrutar de un viaje seguro y placentero.

