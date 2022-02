Los NFT son una estafa: itch.io critica a los tokens no fungibles y a empresas que los apoyan

La plataforma de distribución digital itch.io, famosa por publicar videojuegos independientes, acaba de utilizar sus redes sociales oficiales para criticar duramente a los NFT (tokens no fungibles), a los que calificó de estafa, incluso se animaron a arremeter contra las diversas empresas que los apoyan y están lucrando con ellos.

“Algunos han preguntado sobre nuestra postura sobre las NFT. Los NFT son una estafa. Si creen que son legítimamente útiles para otra cosa que no sea la explotación de los creadores, las estafas financieras y la destrucción del planeta, les pedimos que reevalúen sus elecciones de vida”, escribieron en su cuenta de Twitter.

El controversial tuit no pasó desapercibido entre los usuarios de Twitter, algunos apoyaron la publicación realizada por itch.io, pero otros expresaron su desacuerdo y les pidieron informarse mejor sobre el tema. Hasta el momento, ese polémico post llegó a superar los 212.000 ‘Me gusta’ y los 42.000 retuits.

En otra publicación, que tuvo menos alcance que la primera, la plataforma de videojuegos criticó duramente a las empresas como Konami, Atari, Capcom, entre otras, que están apoyando a los tokens no fungibles.

“También molesten a cualquier empresa que diga que apoya a los creadores y que también respalde las NFT de alguna manera. Solo les importa su propio beneficio y la oportunidad de riqueza por encima de cualquier otra persona”, señalaron los dueños de itch.io.

“Especialmente dado el discurso ahora fácilmente disponible sobre los problemas de las NFT”, agregó la empresa, cuyo segundo tuit tuvo alrededor de 46.000 ‘Me gusta’ y casi 6.000 retuits.

Also f̸̗̎ú̴̩c̷̖͌ḳ̵̀ any company that says they support creators and also endorses NFTs in any way. They only care about their own profit and the opportunity for wealth above anyone else.



Especially given the now easily available discourse concerning the problems of NFTs.