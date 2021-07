Sony cierra PlayStation Store en PSP, pero sus juegos podrán comprarse desde PS3 o PS Vita

A mediados de abril, Sony anunció que PlayStation Store, su tienda de videojuegos digitales, dejaría de ser compatible con PS3, PSP y PS Vita a mediados de 2021, una noticia que sorprendió a miles de gamers que todavía utilizan estas consolas.

Debido a las constantes críticas, la compañía japonesa tuvo que retractarse y afirmó que los jugadores de PlayStation 3 y PlayStation Vita aún podrán acceder a todo el contenido de PS Store; sin embargo, no sucedió lo mismo con PlayStation Portátil.

“Tras una reflexión más profunda, queda claro que tomamos la decisión equivocada. Por eso, hoy me complace decir que mantendremos la PS Store operativa en PS3 y PS Vita”, sostuvo Jim Ryan, CEO de PlayStation, en aquel entonces.

Pasaron los meses y el cierre de la tienda de juegos en PSP es inevitable; no obstante, eso no quiere decir que los usuarios ya no podrán comprar los títulos que fueron desarrollados para la primera consola portátil de Sony.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, aquellos que tengan una PS3 y PS Vita podrán seguir comprando el contenido de PlayStation Portátil que se encuentra publicado en la PS Store.

De esta manera, el inmenso catálogo de juegos virtuales de PSP no se perderá, ya que permanecerá en los servidores de Sony, aunque para acceder a este se deberá ingresar desde otras consolas.

Vale recordar que PSP fue una consola portátil lanzada por Sony en 2004. Debido a su éxito (vendió alrededor de 82 millones de unidades) fue descontinuada luego de una década (en julio de 2014).