Electronic Arts quiere comprar a Codemasters por 1,2 billones de dólares

Codemasters, la conocida y clásica desarrolladora británica, protagoniza una fuerte disputa de ofertas en el mercado de videojuegos. La última implica una gran suma y viene de parte EA. Los estadounidenses ofrecen nada menos que 1,2 billones de dólares para adquirir a la compañía.

Este hecho cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta la oferta hecha por Take Two Interactive, dueña de Rockstar y 2K Games. La empresa estadounidense propuso la suma de 970 millones de dólares el último mes.

Dicha cifra es superada por EA, compañía que ya es conocida por adquirir otros estudios en el pasado. Ahora, reportes anticipan una larga ‘guerra de ofertas’ entre ambas firmas.

Si Take Two no amplía su monto, el cierre de la transacción para Electronic Arts se consumaría en el primer cuarto fiscal del próximo año (marzo), por lo que todavía hay tiempo de sobra para aumentar la cifra.

Codemasters es conocido actualmente por sus franquicias de videojuegos de carreras, entre las que destacan la serie Dirt, la serie F1 (con un lanzamiento anual) y la serie Grid. Antes de la última propuesta, la adquisición para Take Two Interactive se habría completado en la primera mitad del 2021.

Si EA finaliza la compra, sería una de sus mayores inversiones jamás hechas para la adquisición de un estudio y la primera desde 2017, año en el que absorbieron a Respawn Entertainment (Titanfall y Apex Legends).

Por supuesto, la fama que la empresa tiene con la compra de estudios no es del todo bien vista. Algunos de los más emblemáticos que adquirió fueron cerrados por malos resultados. De estos, el ejemplo clásico es Maxis y su veterano equipo de Emeryville, donde crearon el primer juego de The Sims y el último Sim City.

Pese a que Codemasters es reconocido actualmente por su enfoque en el género de carreras, su legado se remonta a los años 80 por ser uno de los que impulsó al mercado de videojuegos en PC en Reino Unido. Una de sus sagas más recordadas es la de Dizzy, plataformero de 8 bits muy reconocido en el viejo mundo.