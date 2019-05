World of Warcraft: Mira los impresionantes mural de Illidan y estatua de Lich King [FOTOS]

Si los fanáticos de World of Warcraft tendrían que elegir dos de las expansiones que marcaron su experiencia dentro del videojuego serían: Burning Crusade y Wrath of the Lich King. Esto se debe a la gran historia que envolvía todo este contenido y porque tenía como antagonistas principales a Illidan the Stormrage y Lichk King, quienes fueron homenajeados por medio de un mural y una estatua.

La estatua de Lich King y el mural de Illidan están ubicados en Taiwán y fueron creados para celebrar el aniversario 25 de Blizzard y el estreno de la sexta expansión de World of Warcraft, Legion, que se estrenó en el 2016, respectivamente.

Este impresionante homenaje hecho por Blizzard se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los usuarios de World of Warcraft, quienes se toman fotografías junto a la escultura de Lich King, hecha en bronce por el artista taiwanés Steve Wang, que está ubicada en Calligraphy Greenway en Taichung, Taiwan.

Por otro lado, para llegar al mural de Illidan no debemos hacer mucho esfuerzo, ya que este se encuentra al frente de la escultura de Lich King y solo tenemos que seguir la dirección en que apunta la poderosa Frostmourne.

El mural de Illidan the Stormrage es impresionante. Su diseño está hecho con una pintura especial para recrear la metamorfosis en medio de la noche, lo cual hace que los usuarios recuerden las épocas en que combatían con el Cazador de Demonios en Black Temple, durante la expansión World of Warcraft: Burning Crusade y actuales.