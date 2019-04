Fortnite ahora te permite acariciar a tu perro y otras mascotas dentro del juego [VIDEO]

La última actualización de Fortnite ha traído ciertas sorpresas positivas para los amantes del Battle Royale. Y es que el nuevo modo (lastimosamente limitados) “Navegante magistral” está dando mucho que hablar y ha reunido elogios para Epic Games. Pero hay otra posibilidad que para muchos pudo haber pasado desapercibida: la habilidad de poder acariciar a tu perro mascota es ahora una realidad en el título.

Para los que no lo recuerden, Epic Games introdujo a las mascotas en Fortnite en septiembre, justo para la temporada 6. Estos pueden ser un perro, dragón, camaleón entre otros, y van detrás de tu personaje en una mochila.

Aun así, la incorporación de estas nuevas mascotas no ha trascendido una mera atracción cosmética. Y a juzgar por el hecho de que no podíamos ni siquiera interactuar con estas, para muchos resultó bastante monótono.

Pero Epic Games les acaba de dar vida, ya que dentro de las notas del parche 8.40, menciona en una línea la siguiente frase: “Ahora puedes acariciar al perro… y a otras mascotas”.

Básicamente, se trata de una animación algo más completa e ‘interactiva’ que la ya incluida desde hace más de medio año. Aunque ya hay comentarios que afirman se trata de una animación muy ‘seca’ para representar la caricia a una mascota.

Aquí puedes ver algunos tuits con clips y gifs que demuestran la nueva habilidad de los jugadores de Fortnite para acariciar a sus mascotas:

You can now pet other people's pets as of v8.40. pic.twitter.com/z2Xm1Ut1hm — Ben Walker (@bnwkr) 17 de abril de 2019

New: Following an update, you can now pet the dog in Fortnite pic.twitter.com/U1nkfHIHSr — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) 17 de abril de 2019