Pokémon GO: fechas de los Community Day y demás eventos del 2019

Se vienen grandes cambios a Pokémon GO, los cuales están relacionados con grandes celebraciones para todos los fanáticos del juego de realidad aumentada. Conoce la fecha de los Community Day y demás eventos del 2019.

Estos eventos fueron anunciados a través de una notificación en Pokémon GO, donde Niantic mostró su ruta de eventos que se llevarán a cabo desde mayo hasta el mes de agosto: Pokémon GO Fest, Safari Zone y días de la comunidad, los cuales ya tendrían protagonistas.

Los eventos Pokémon GO Fest y Safari Zone, son las celebraciones más importantes de Pokémon GO; sin embargo, Niantic solo se enfocó en los tres GO Fest que se realizarán en los próximos meses.

Pokémon GO Fest Chicago: desde el 13 al 16 de junio

Pokémon GO Fest Dortmund: inicia el 4 de julio y culmina el 7 del mismo mes.

Cabe resaltar que estas celebraciones fueron filtradas hace unos días por conocidos dataminers de Pokémon GO, quienes encontraron la información en los códigos, pero que fue borrada por la propia casa desarrolladora, luego de unas horas.

Acerca del tercer Pokémon GO Fest, Niantic solo detalló que se llevará a cabo en Asia-Pacífico, ya que revelará el lugar y la fecha en las próximas semanas. Por otro lado, la casa desarrolladora anunció que dará a conocer las ciudades y fechas donde se llevarán a cabo los demás Safari Zone del 2019.

Además, Niantic recalcó que brindará información para que usuarios de otras partes del mundo puedan ser parte de estos eventos de verano, como el Pokémon GO Fest.

Los Community Day también fueron mencionados en esta notificación. Niantic brindó las fechas en que se desarrollarán los próximos 4 días de la comunidad, lo cual generó sorpresa debido a que algunos se llevarán a cabo los días domingo. Estas son los días programados.

Domingo 19 de mayo

Sábado 8 de junio

Domingo 21 de julio

Sábado 3 de agosto

Por otro lado, la imagen que compartió Niantic y viste arriba generó mucha expectativa entre los entrenadores de Pokémon GO, debido a que aparece Hippopotas, criatura que no está disponible en el juego aún; Ralts, Turtwig y Horsea, quienes podrían ser protagonistas de algún Commnunity Day. Además, aparece el pokémon regional Pachirisu y Unknown.