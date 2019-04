Starcraft: el videojuego que marcó el inició de los MOBAS cumple 21 años [FOTOS Y VIDEO]

Eran los últimos años de la década de 1990 y los fanáticos a los videojuegos tenían más opciones para disfrutar de este mundo virtual, pues no solo estaban los painballs, sino que aparecían los bien conocidos "vicios" donde se alquilaban consolas como PlayStation, SEGA o Nintendo 64. Pero también las calles de Lima mostraban las primeras cabinas de Internet donde los usuarios disfrutaban de juegos como StarCraft, el cual cumple su 21 aniversario y lo recordamos como el inicio de todos los MOBAS.

StarCraft fue desarrollado por Blizzard con la participación de Chris Metzen y James Phinney. El videojuego vio la luz en 1998 para PC; sin embargo, en 1999 llegaría a MAC OS X y llegó a Nintendo 64 en el 2000 con Brood War y una misión secreta llamada Resurrección IV.

Es posible que la mayoría de usuarios que disfrutaron de StarCraft lo recuerden por las razas Terran, Zerg y Protos, los más novatos por los trucos que se podían utilizar para tener recursos infinitos o por el hecho de que era un videojuego muy complejo.

Lo cierto es que StarCraft es el inicio de una nueva era en el mundo de los Esports, ya que el nivel de dificultad de la creación de Blizzard se debe a que los usuarios estaban obligados a crear distintas estrategias en tiempo real para poder superar a sus adversarios.

Sin StarCraft no existirían los MOBAS.

Con el estreno de StarCraft, el mismo año apareció un mod creado por Aeon64 llamado Aeon of Strife. Este modo de juego permitía al usuario controlar una especie de héroe, el mapa estaba dividido en tres líneas: top, mid y bot. Además, el objetivo era destruir la base enemiga que se encontraba al norte del mapa o al sur dependiendo tu equipo.

Fue tanta la fama del mod Aeon of Strife de StarCraft que tuvo su propio torneo de Esports en Corea y llegó a tal punto que el gobierno de ese país declaró al videojuego un deporte nacional.

En el 2002, Blizzard lanza Warcraft III: Reign of Chaos y al igual que la entrega anterior, los usuarios podían crear sus propios escenarios o juegos alternativos desde el Editor del Mundo. Es aquí donde el modder Eul crea el mapa original de Defense of the Ancient (DotA); sin embargo, este no es actualizado por el usuario.

Para nuestra suerte, y la de los MOBAS, este escenario no queda en el olvido y en la expansión The Frozen Throne de Warcraft III, Blizzard añade nuevas opciones al conocido editor de mapa y otros modders se hacen cargo de él, como Steve Feak.

Es así que luego de constantes cambios y versiones de este modo de videojuego nace el más popular de ellos, Dota All Stars; sin embargo, Steve Feak o Guinsoo deja el desarrollo de este mapa y lo deja en manos de otros miembros de su clan, IceFrog y Mescon.

Para el 2008, Dota ya era todo un éxito en Asia, Norteamérica y Europa; entonces en el 2009 IceFrog se separa de Mescon, quien es contratado por Riot Games y forma equipo con Steve Feak para crear otro juego inspirado en el ya mencionado, se apropia de Dota y crea una web para los usuarios del videojuego llamada Playdota.com

La popularidad del videojuego continuó y en el 2009 es contratado por Valve Corporation para crear el que hoy conocemos Dota 2, el cual fue lanzado en el 2013.

Mientras IceFrog estaba comandando un equipo de desarrollo en Valve, Riot Games contrata a Mescon y Steave Feak, este último sería el diseñador principal de lo que hoy conocemos como League of Legends, juego que nació gracias a que Mescon firmó una patente llamada Dota y generó una disputa entre Blizzard, Riot y Valve.

Es así que recordamos el 21 aniversario de StarCraft como el inicio de lo que hoy conocemos como MOBAS, los cuales generan una gran cantidad de dinero en el mundo y cuentan con la mayor cantidad de jugadores.

En los 21 años de existencia, StarCraft cuenta con las versiones: StarCraft: Brood War, StarCraft: Ghost, StarCraft II: Wings of Liberty, StarCraft Heart of the Swarm, StarCraft II: Legacy of the Void y el reciente StarCraft: Resmastered.