Dota 2: mira EN VIVO la partida de Infamous vs Team Secret en DreamLeague Season 11

EN VIVO Twitch.tv

Ver vídeo en directo de BeyondtheSummit_ES en www.twitch.tv

EN VIVO desde Facebook

La primera partida entre Infamous Gaming contra Team Secret en el 'lower bracket' del DreamLeague Season 11 terminó con una victoria para el equipo europeo. Los comandados por Puppey supieron sobreponerse en el 'early game' contra los peruanos y se sintió la presión que hizo Secret en todas las líneas. Mira EN VIVO aquí la siguiente partida.

La escuadra peruana, comandada por P4pita, se encuentra en la llave inferior del torneo de Dota 2. Esta llave es de las más complicadas del campeonato debido a que los encuentros son de eliminación directa, ya que son bo1 (best of one).

Sin embargo, Infamous Gaming tuvo una excelente presentación contra el roster chino y pasó a la siguiente ronda, donde esperaba al perdedor del encuentro entre Team Secret contra Vici Gaming en la llave superior.

Team Secret es uno de los equipos más complicados del DreamLeague Season 11, debido que sus integrantes: YapzOr, zai, Nisha, MidOne, SunBhie y su capitán Puppey, cuentan con mucha experiencia dentro de este tipo de torneos.

Infamous Gaming, cuyos integrantes son: P4pita, MoOz, Timado, Mason y Wu, quieren hacer historia dentro de este torneo y seguir la tendencia que inició el equipo brasilero Chaos Esports Club, quienes lograron derrotar a uno de los equipos candidatos a llevarse el torneo de Dota 2, Team Liquid.

El Dato: Recuerda que puedes ver todas las partidas y enterarte de lo que sucede en el DreamLeague Season 11 a través de las transmisiones EN VIVO que se realizan a través del Facebook de Líbero (el cual está arriba) y desde el canal de Twitch.tv de Beyond The Summit.