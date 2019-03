Nuevo videojuego permitirá crear una cuenta en el Facebook antiguo del 2008 [FOTOS Y VIDEO]

Kyle Seely, desarrollador de una serie de novelas visuales disponibles en Steam, está creando un nuevo videojuego basado en rememorar el espíritu y look que tenía Facebook allá por el 2008, cuando recién comenzaba a hacerse popular a nivel mundial.

El juego en mención será el tercero dentro de la saga del mencionado Kyle, tras “Emily is Away” (2015) y “Emily is Away Too” (2017). Estos juegos son simuladores de citas y conversaciones, pero cuya principal atracción es la representación nostálgica y retrospectiva de la vida social en las redes.

“Youtoob” y “EOL Instant Messenger” son claras referencias a sitios como YouTube y programas como AOL Instant Messenger (más conocido como AIM). Este último un muy conocido y popular servicio de mensajería instantánea que, con el paso de los años, fue cediendo terreno con ofertas más populares como Windows Live Messenger, Yahoo Messenger y Skype. Aun así, es aún muy recordado en el país del norte.

Ahora, el desarrollador ya ha anunciado y hasta lanzado un teaser tráiler del tercer videojuego en su ya famosa serie “Emily is Away”. Este nuevo título se llamará “Emily is Away <3” (con el corazón) y estará ambientado en el 2008.

En él podrás crearte una cuenta de “Facenook”, una red social ficticia que es prácticamente un homenaje al Facebook del 2008. En la misma podrás mandar solicitudes de amistad y compartir extraños y creativos “estados”. Por si fuera poco, el juego cuenta con un fondo que simula al legendario Windows XP. La fecha de lanzamiento todavía no está definida, pero el anuncio ya fue realizado en Steam.

Puedes conseguir los dos primeros videojuegos de la saga en estos enlaces: Emily is Away (gratuito), Emily is Away Too (S/ 14.95).

Sin duda, una simpática y creativa idea que ha recibido el apoyo de la comunidad que sigue el juego y de los que van enterándose. Ambos títulos del desarrollador cuentan con reseñas muy positivas y de todos los idiomas, a pesar de solo estar disponible en inglés.

Sería interesante, que esta idea se replique con otro tipo de redes sociales y programas de mensajería que fueron más populares en nuestra región como el ya mencionado Windows Live Messenger y, ¿por qué no?, el recordado Hi5.