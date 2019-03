PEGI filtró el próximo COD: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered apareció en su web [VIDEO]

PEGI, el ente europeo encargado de la clasificación por edades de los videojuegos filtró en su web un título llamado “Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered”. MW2 volvería después de 10 años y podría ser el título de la saga Call of Duty este año.

La publicación original, que fue eliminada pocos minutos después, mostraba la entrada de un título con nombre “Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered” al que le daba la clasificación de PEGI 18 (para mayores de edad).

El hecho de que un título aparezca en el sitio web de PEGI resulta un fuerte e importante indicador de que el juego pueda salir al mercado. Un remaster de Modern Warfare 2 es lo más rumoreado en la discusión sobre el próximo CoD.

Modern Warfare 2 apareció en 2009. Fue el sexto título de la saga principal de Call of Duty y el último juego en el que participaron los creadores originales de la misma, que luego partieron a formar Respawn, creando la saga Titanfall y el juego Apex Legends.

Pero lo más confuso de la publicación de PEGI fue la fecha de lanzamiento incluída, programada para el 28 de febrero de este año, además, la única plataforma listada es PS4, por lo que podría tratarse de un exclusivo.

El sitio PCGamer asegura que un remaster de MW2 es poco probable, pero un acuerdo con Sony podría significar que los usuarios de PS4 puedan recibir actualizaciones un poco antes que usuarios de otras plataformas.

Sin embargo, el título parece solo indicar el remáster de la campaña, (ya que incluye la palabra “Campaign” en su nombre). Muchos usuarios comentan y temen que el modo multijugador no esté incluído. Además, la campaña de MW2 probablemente estaría sujeta a cortes de contenido, especialmente de la polémica misión “No Russian”.

El pasado remaster de Call of Duty, Modern Warfare Remastered, recibió críticas en sus versiones de PC por mal rendimiento y otros problemas de conexión en las partidas online. El propio está disponible durante marzo para suscriptores de PS Plus sin cargo adicional.

Sabemos que, técnicamente, el multijugador no es parte del hype, pero no hay mejor generador de nostalgia por Call of Duty Modern Warfare 2 que este tráiler de lanzamiento que data de hace 10 años.