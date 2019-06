Fortnite ahora tiene un sistema de ping, igual que Apex Legends [VIDEO]

Todos esperábamos sorpresas para la temporada 8 de Fortnite. Era la respuesta más pronta y preparada de Epic Games ante el éxito de Apex Legends. Pero, aun así, pocos imaginamos la implementación de un sistema de ping con inmensas similitudes a otro de Respawn.

Es lo que se está comentando cuantiosamente en redes sociales. Que Fortnite ha ‘copiado’ el sistema de ping que tantos elogios generó para Respawn y Apex Legends.

El sistema de ping implica una mecánica simple, aunque revolucionaria para el género del Battle Royale, que beneficia en gran medida las dinámicas de trabajo en equipo dándole funcionalidades múltiples al botón de la rueda del ratón (o cualquiera que se le asigne) como también con 'abajo' en el d-pad en consolas.

Este botón, por defecto, puede servir para comunicar variedad de mensajes dependiendo de hacia donde se apunte:

Un solo toque marca una posición para todo tu equipo, generalmente se usa para invitarlos a todos a seguir esa ruta.

Un toque hacia un arma o algún otro elemento ‘looteable’ (como accesorios) indica a los aliados la posición, así como la descripción del elemento indicado, con mensajes de voz pregrabados.

Dos toques hacia cualquier posición significan peligro. Una manera rápida e intuitivamente de alertar a todos tus compañeros sobre la presencia de enemigos. Algo de suma importancia para los Battle Royale.

Pues bien, Epic Games ha implementado un sistema muy parecido en su última actualización de Fortnite. Aunque no cuenta con mensajes de voz, este sistema, conocido como ‘sistema de ping’ ha sido implementado con casi todas las mismas funcionalidades.

Ahora, en Fortnite, también hay tres tipos de avisos, para posiciones, para armas y para enemigos. Todos ejecutados de la misma forma que en Apex Legends. Y aunque el primero no cuente con mensajes de voz pregrabados, si ha implementado sonidos fácilmente identificables y colores distintos en las haces de luz.

Comentarios en redes sobran, unos cuestionando la originalidad de Epic Games, y otros afirmando que no importa quién lo haga primero, sino quien lo haga mejor. De todas formas, será interesante ver cómo Respawn responde ante todo esto.

Fortnite: Can I borrow your homework?

Apex: Yeah, just make sure to change it a little

