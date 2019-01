Modo Blackout de Call of Duty Black Ops 4 será gratuito por una semana [VIDEO]

El modo Blackout del popular Call of Duty Black Ops 4 será gratuito por una semana para PS4, Xbox One y PC. El hecho fue confirmado por la misma Activision, tratándose de un periodo de prueba para atraer más jugadores. Revisa aquí las fechas en las que podrás disfrutar el juego sin pagar absolutamente nada.

Call of Duty Black Ops 4 llegó a fines del año pasado con grandes novedades para toda la franquicia, entre las cuales se encontraba el primer modo Batlle Royale de la saga: Blackout. Algunos rumores apuntan a que este modo pasaría al modelo free to play para junio. Pero, por lo pronto, muchos usuarios podrán disfrutar gratuitamente el ya famoso modo de juego ya que Activision anunció un periodo de prueba para el mismo con duración de una semana.

El modo Blackout fue la apuesta nueva y entrante en el Battle Royale ofertada en el último juego de la popular saga Call of Duty. Tras contar con gran expectativa en sus primeras semanas, muchos deben haberse dado cuenta que Blackout no ha podido, ciertamente, destronar a Fortnite o a PUBG, que no han visto mermada su popularidad debido a la incursión de COD en el género.

Sin embargo, y durante las últimas semanas, mucho se comentó sobre la posibilidad de que el muy comentado modo de juego, se pase al modelo free to play, como lo predice Michael Pachter, para quien Blackout sería totalmente gratuito a partir de junio de este año, para de esa manera promocionar el nuevo Call of Duty que viene siendo desarrollado por Infinity Ward.

Además de eso, también hubo ciertos comentarios debido a la versión móvil de la franquicia, Call of Duty Mobile, que desarrolla Tencent y que probablemente también incluya un modo Battle Royale en su menú principal. Al ser un título para dispositivos móviles, se estima que este juego pueda ser gratuito al momento de salir al mercado, por lo que no se trataría de una estrategia poco premeditada por parte de Activision.

Por lo pronto solo tenemos claro lo que ya ha sido confirmado por parte de la misma compañía. Y es que el modo Blackout de Call of Duty Black Ops 4 podrá ser jugado totalmente gratis desde el 17 hasta el 24 de enero, en todas sus plataformas: PS4, Xbox One y PC. Lo mismo fue confirmado por este tuit: