NVIDIA desprecia la Radeon VII: “La RTX 2080 destruirá la decepcionante GPU de AMD”

El conocido (y no por siempre brindar declaraciones amistosas) CEO de la NVIDIA, Jensen Huang, quien recientemente reveló una serie de computadoras portátiles con la tecnología de RTX 2080, ha dicho que la nueva tarjeta gráfica de su compañía, la RTX 2080, “aplastará” al acelerador gráfico de AMD” en referencia a la reciente revelación de la Radeon VII.

Huang no tuvo reparos en señalar a la nueva tarjeta dedicada de AMD como una “decepción”. Cuando fue consultado por PCWorld cuál era su opinión sobre la nueva Radeon VII, que fue revelada apenas hace unas horas.

AMD brindó una clara demostración de las capacidades de Radeon VII frente a la RX Vega 64 y la propia NVIDIA RTX 2080, la misma que puedes revisar aquí. Dicha tarjeta ofrece 16GB de memoria HBM2, 1TB de banda ancha y 60 núcleos gráficos (unidades) en su arquitectura de procesador de 7 nm, el primero de este tipo de aceleradores gráficos.

Sin embargo, el nuevo acelerador dedicado de AMD no será capaz de utilizar la tecnología ray-tracing ni tampoco DLSS. Esto fue utilizado, lógicamente, dentro del discurso de Huang para posicionar a la oferta de NVIDIA como una superior.

“La performance es terrible y no hay nada nuevo” afirmó el ejecutivo. “No hay ray tracing, no hay AI. Es un (procesador) de 7nm con memoria HBM que apenas puede compararse con una RTX 2080. Si nosotros encendemos el DLSS, la aplastará. Y si encendemos el ray tracing, la pulverizará”.

Es evidente que el propio Huang solo esté realizando conjeturas, ya que la AMD Radeon VII aún no sale al mercado y no hay forma de que la haya podido probar. Por su parte, Lisa Su, CEO de AMD, fue consultada para brindar respuesta a las declaraciones de Huang: “Lo que diría es que estamos muy emocionados por la Radeon VII, y probablemente sugeriría que él aún no lo ha probado”.