Marvel’s Spider-Man: así podrás conseguir el traje que usó Tobey Maguire en SpiderMan [FOTOS]

Insomniac Games ha adelantado la navidad para todos los fanáticos de Marvel’s Spider-Man, juego exclusivo de PS4, ya que ha anunciado un nuevo traje gratuito que está inspirado en la película del 2002 dirigida por Sam Reimi y con la actuación de Tobey Maguire. Sí, SpiderMan.

Marvel’s Spider-Man está por terminar, ya que en unas horas recibirá el último DLC, Silver Lining, que pertenece a la tercera parte de la historia, “The City that Never Sleeps”, con el retorno de Silver Sable.

Desde el anuncio y luego estreno de Marvel’s Spider-Man en PS4, los usuarios estaban muy emocionados por volver a disfrutar de un videojuego de Spidey, pues no solo marcaría el retorno de este héroe, sino que contaríamos con distintos trajes que han estado en cómics y otros juegos.

Sin embargo, cuando avanzaban en la historia del videojuego la decepción de los usuarios aumentaba, ya que no estaban los trajes que vimos en las distintas películas de Spider-Man, sobretodo en las que actuó Tobey Maguire, para muchos, el mejor Hombre Araña.

Esto estuvo reflejado en los miles de comentarios que recibió Insomniac Games por parte de los gamers, quienes exigían los trajes de las películas en mención, pero como dice la frase: “lo bueno se hace esperar” y es así como la casa desarrolladora anunció, desde su cuenta de Twitter, que todos los usuarios de Marvel’s Spider-Man recibirán una actualización que traerá consigo el traje que usó Tobey Maguire en la película SpiderMan de manera gratuita.

Usuarios han mostrado su emoción en Twitter, pues ya circulan varias imágenes que muestran a Spider-Man con este nuevo traje. A continuación, te mostramos algunas de las mejores fotografías.

(Fotografía de @YoleocomincsES)

(Fotografía de @jrcollector91)

(Fotografía de @medjaycaptures)

El nuevo contenido descargable (DLC) de Marvel's Spider-Man se llama Silver Lining traerá tres nuevos trajes como sucedió con los dos episodios anteriores de "The City tha Never Sleeps". Silver Lining estará disponible para todos los usuarios de PS4 desde el 21 de diciembre.