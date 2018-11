Pokémon GO: ¿cómo conectarlo con Pokémon Let's Go: Pikachu/Eevee? Mira este tutorial [FOTOS]

Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! ya están a la venta y las posibilidades del juego son infinitas. Nintendo y Niantic se han lucido trayendo a la mesa una serie de nuevas modalidades que llevan a la realidad aumentada a otro nivel te harán vivir la experiencia pokémon como nunca antes. Pero para eso primero necesitas sincronizar ambos juegos. Entérate aquí cómo conectar Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee con Pokémon GO.

En este tutorial te explicaremos, paso por paso, todo lo que tienes que hacer para conectar tus partidas de Pokémon GO y Pokémon: Let's Go Pikachu! o Pokémon: Let's Go Eevee!. Así como cómo transferir tus pokémon de la aplicación de Niantic a tu Nintendo Switch.

¿Cómo sincronizo mi partida de Pokémon GO?

El primer paso es preparar el juego de Niantic desde tu smartphone o dispositivo móvil.

1. Toca el ícono de Poké Ball en la parte inferior de la pantalla

2. Ve a opciones (arriba en el símbolo de engranaje)

3. Dirígete hacia abajo y ve a Nintendo Switch

4. Toca “Conectarse a Nintendo Switch”

Después, tendrás que ir a tu juego de Pokémon: Let's Go Pikachu!/Eevee! en tu Nintendo Switch, y seguir los siguientes pasos:

1. Pulsa el botón X para abrir el menú principal y, después, pulsa el botón Y para abrir las opciones.

2. Selecciona "Conexión con Pokémon GO".

3. Aparecerá este mensaje en pantalla: "¿Quieres vincular tu juego a una cuenta de Pokémon GO para conectarte con la aplicación?". Selecciona "Sí".

4. Asegúrate de que la cuenta con la que quieres vincular tu juego es la correcta y selecciona "Sí".

5. ¡Tu juego ya está vinculado con Pokémon GO!

Una vez que hayas vinculado los juegos podrás transferir tus pokémon de Pokémon GO a Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee.

Como ya te dijimos en nuestra nota de todo lo que debes saber antes de conectar Pokémon GO con tu Nintendo Switch, solo podrás transferir las especies originales de Kanto (los primeros 151 pokémon que todos conocen) como también sus formas de Alola.

También tendrás que tener en cuenta que tus pokémon de Pokémon GO no podrán regresar a la aplicación de Niantic una vez transferidos a Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee. Asegúrate de que no los vas a necesitar.

¿Cómo transferir mis pokémon desde Pokémon GO a mi partida de Pokémon: Let’s Go Pikachu/Eevee?

Primero, debes seguir estos pasos desde Pokémon GO en tu smartphone:

1. Toca el ícono de Poké Ball

2.Toca el ícono de Pokémon

3. Toca el ícono de la esquina superior derecha que tiene la forma de Nintendo Switch

4. Selecciona qué pokémon quieres transferir (recuerda, estos pokémon no podrán volver a Pokémon GO una vez que sean transferidos a tu partida de Let’s Go Pikachu/Eevee. ¡No los copiarás, los transferirás!)

5. Se te mostrará un mensaje pidiéndote confirmar si deseas transferirlos y advirtiéndote que no podrás regresarlos a la aplicación de Niantic. Si estás seguro, selecciona “SÍ”.

6. Confirma tu decisión seleccionando “VALE”.

Después de esto, tendrás que seguir estos pasos desde tu partida de Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee en Nintendo Switch:

1. Primero que nada, deberás haber llegado a Ciudad Fucsia y dirigirte al GO Park.

2. Una vez en el GO Park, acércate al mostrador, habla con el encargado y selecciona “Transferir Pokémon”.

3. Elige uno de los veinte GO Park, ¡puede ser el que desees!

4. Una vez dentro, selecciona “Conectar con Pokémon GO”

5. Se te mostrará un mensaje afirmando si se encontró una cuenta de Pokémon GO conectada (confirma que se trate de tu cuenta con tu nombre). Si es tu cuenta y quieres recibir el pokémon que elegiste desde tu smartphone previamente, dale a “Sí”.

6. ¡Listo! El pokémon se transferirá y aparecerá en el GO Park

Como ves, se trata de pasos concretos y sencillos que harán que la realidad aumentada ya presente en Pokémon GO se maximice como nunca antes. No esperes más para elegir qué pokémon de tu cuenta en Pokémon GO darán el salto a Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee!. Este es el momento que muchos de ellos han esperado.

Si quieres saber qué posibilidades tienes con tus pokémon de Pokémon GO transferidos a tu partida de Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! no olvides revisar nuestra sección completa de ambos juegos, donde podrás descubrir todas las novedades, trucos, información, modalidades con Pokémon GO, etc. Entérate de todo eso y más en este enlace.